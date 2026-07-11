Verso la 100 Miglia del Monviso, a Casteldelfino un talk show dedicato alle campionesse della montagna

Domenica 12 luglio, alle 17, in piazza Tounineto, Terres Monviso, in collaborazione con l'associazione Alevè Libre, propone un talk show che metterà al centro le campionesse e le protagoniste degli sport di montagna, con una formula originale: saranno gli uomini a raccontarne le imprese, lasciando alle atlete il ruolo di assolute protagoniste.

L'incontro vedrà la partecipazione di alcune tra le figure più rappresentative del panorama sportivo italiano. Tra gli ospiti ci saranno Guendalina Sibona, scrittrice, fotografa e ultrarunner, e Chiara Giovando, tra le prime donne a vestire la maglia azzurra dello skyrunning e affermata scalatrice.

Non potevano mancare le atlete della Podistica Valle Varaita e dell'Atletica Saluzzo, società di riferimento nel mondo della corsa in montagna. Sul palco saliranno Rachele Cremonini, Arianna Dentis, Luisa Dematteis, le sorelle Erica e Francesca Ghelfi e Anna Ruatta, tutte protagoniste di importanti successi in campo nazionale e internazionale con la maglia azzurra.

A completare il prestigioso parterre sarà anche Elena Bagnus, che dopo una brillante carriera da atleta di corsa in montagna è passata alla dirigenza della Podistica Valle Varaita, contribuendo, insieme a Giulio Peyracchia, a trasformare la società in un modello di riferimento sia sotto il profilo sportivo sia sociale.

A moderare il talk sarà Carlo Degiovanni, che spiega così lo spirito dell'iniziativa: "Per una volta gli uomini si faranno da parte: saranno loro a fare le domande, in un ruolo di comprimari delle atlete protagoniste".

Tra gli interventi maschili sono annunciati anche Luca Dalmasso, reduce dalla prestigiosa Western States Endurance Run, una delle ultramaratone più celebri al mondo, e Giuseppe Viano, coautore insieme a Dalmasso del libro Gialloneri (Fusta Editore).

L'appuntamento rappresenta uno degli eventi che accompagnano l'avvicinamento alla 100 Miglia del Monviso, la cui partenza è prevista da Saluzzo venerdì 17 luglio in cui atlete e atleti percorreranno 160 km e 9mila metri di dislivello positivo, offrendo un'occasione per celebrare il talento, la determinazione e i successi delle donne che hanno scritto e continuano a scrivere pagine importanti negli sport di montagna.

Ingresso libero.