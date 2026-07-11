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| 11 luglio 2026, 15:35

MotoGp, ordine d'arrivo gara Sprint del Gp Germania e classifica del Mondiale

MotoGp, ordine d'arrivo gara Sprint del Gp Germania e classifica del Mondiale

(Adnkronos) -

Marc Marquez domina la gara Sprint del Gran Premio di Germania di MotoGp. Oggi, sabato 11 luglio, il pilota spagnolo della Ducati ha vinto la gara corta davanti alla Gresini del fratello Alex e alla VR46 di Fabio Di Giannantonio, terzo. Quarto Ogura, quinto Fernandez. Soltanto sesto Martin, che allunga però in testa alla classifica Piloti approfittando dell'assenza di Bezzecchi, infortunatosi durante le qualifiche e costretto al forfait. Dietro di lui Bagnaia. Ecco ordine d'arrivo della gara Sprint del Gp Germania e le classifiche del Mondiale di MotoGp. 

 

1. Marc Marquez (Ducati) 

2. Alex Marquez (Ducati Gresini) 

3. Fabio Di Giannantonio (VR46) 

4. Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) 

5. Raul Fernandez (Aprilia Tech3) 

6. Jorge Martin (Aprilia) 

7. Francesco Bagnaia (Ducati) 

8. Pedro Acosta (KTM) 

9. Fabio Quartararo (Yamaha) 

10. Diogo Moreira (Honda) 

11. Luca Marini (Honda) 

12. Brad Binder (KTM) 

13. Jack Miller (Yamaha) 

14. Enea Bastianini (KTM) 

15. Joan Mir (Honda) 

16. Alex Rins (Yamaha) 

17. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 

18. Cal Crutchlow (Honda) 

19. Maverick Vinales (KTM) 

 

1 Jorge Martin 197 

2 Marco Bezzecchi 186 

3 Fabio Di Giannantonio 184 

4 Ai Ogura 174 

5 Marc Marquez 165 

6 Raul Fernandez 143 

7 Pedro Acosta 135 

8 Francesco Bagnaia 133 

9 Alex Marquez 87 

10 Fermin Aldeguer 76 

11 Luca Marini Honda 70 

12 Enea Bastianini 69 

13 Brad Binder 60 

14 Fabio Quartararo 46 

15 Diogo Moreira 43 

16 Franco Morbidelli 43 

17 Johann Zarco 34 

18 Joan Mir 26 

19 Alex Rins 18 

20 Jack Miller 15 

21 Toprak Razgatlioglu 11 

22 Maverick Vinales 10 

23 Iker Lecuona 9 

24 Augusto Fernandez 5 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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