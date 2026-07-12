Argentina-Svizzera, Adani impazzisce in diretta e Rimedio si 'scusa'... con i vicini

(Adnkronos) -

Daniele Adani 'impazzisce' per l'Argentina e la Rai si scusa... con i vicini. Nella notte di oggi, domenica 12 luglio, l'Albiceleste ha battuto la Svizzera per 3-1 ai quarti di finale dei Mondiali 2026, raggiungendo così l'Inghilterra in semifinale. Al commento, su Rai1, c'erano Alberto Rimedio e Lele Adani, che hanno regalato momenti di alta telecronaca soprattutto in occasione delle reti dell'Argentina.

Sul primo gol dell'Albiceleste firmato da MacAllister, in particolare, Adani ha iniziato a tessere le lodi della Nazionale di Scaloni, soffermandosi sull'ennesimo assist, questa volta da corner, di Lionel Messi. Il tono di voce dell'ex difensore è decisamente alto e così Rimedio, considerando che in Italia erano le 3 di notte inoltrate, ha voluto scusarsi: "Ci scusiamo con tutti i vicini di casa dei nostri telespettatori", ha detto scherzando il telecronista.

Scena analoga dopo il secondo gol dell'Argentina. Al 112' Julian Alvarez trova un eurogol da fuori area che fa urlare, di nuovo, Adani: "Non è vero! Non è vero!", comincia a ripetere senza sosta. E questa volta l'entusiasmo travolge anche Rimedio, con buona pace dei vicini.