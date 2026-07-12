domenica 12 luglio
Sempre al servizio dei pazienti: la Clinica Salzano Tirone non va in vacanza, ma tu non aspettare di avere male
Sempre al servizio dei pazienti: la Clinica Salzano Tirone non va in vacanza, ma tu non aspettare di avere male
 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 12 luglio 2026, 14:56

MotoGp, ordine d'arrivo Gp Germania e classifica del Mondiale

MotoGp, ordine d'arrivo Gp Germania e classifica del Mondiale

(Adnkronos) -

Marc Marquez domina al Sachsenring e vince il Gran Premio di Germania. Oggi, domenica 12 luglio, il pilota della Ducati ha trionfato in MotoGp, dove partiva dalla pole position, terminando la gara davanti ad Ai Ogura e Raul Fernandez. Quarta la KTM di Acosta e quinta l'Aprilia di Martin, che allunga in testa al Mondiale ma non riesce ad approfittare appieno del forfait di Marco Bezzecchi, out per infortunio dopo la brutta caduta rimediata durante le qualifiche di ieri. Sesto posto per Bagnaia. Ecco ordine d'arrivo del Gp di Germania e come cambia la classifica del Mondiale di MotoGp. 

 

L'ordine d'arrivo del Gran Premio di Germania: 

1 Marc Marquez (Ducati) 

2 Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) +1.996 

3 Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) +5.104 

4 Pedro Acosta (KTM) +7.684 

5 Jorge Martin (Aprilia) +11.372 

6 Francesco Bagnaia (Ducati) +11.495 

7 Fabio Quartararo (Yamaha) +17.560 

8 Luca Marini (Honda) +18.683 

9 Enea Bastianini (KTM) +19.140 

10 Brad Binder (KTM) +22.137 

11 Diogo Moreira (Honda) +22.280 

12 Jack Miller (Yamaha) +26.154 

13 Franco Morbidelli (VR46) +30.958 

14 Alex Rins (Yamaha) +31.806 

15 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) +38.329 

 

La classifica del Mondiale Piloti di MotoGp: 

1 Jorge Martin (Aprilia) 208 

2 Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) 194 

3 Marc Marquez (Ducati) 190 

4 Marco Bezzecchi (Aprilia) 186 

5 Fabio Di Giannantonio (VR46) 184 

6 Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) 159 

7 Pedro Acosta (KTM) 148 

8 Francesco Bagnaia (Ducati) 143 

9 Alex Marquez (Ducati Gresini) 87 

10 Luca Marini (Honda) 79 

11 Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) 76 

12 Enea Bastianini (KTM) 76 

13 Brad Binder (KTM) 64 

14 Fabio Quartararo (Yamaha) 55 

15 Diogo Moreira (Honda) 48 

16 Franco Morbidelli (VR46) 46 

17 Johann Zarco (Honda) 34 

18 Joan Mir (Honda) 26 

19 Alex Rins (Yamaha) 21 

20 Jack Miller (Yamaha) 19 

21 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 12 

22 Maverick Viaales (KTM) 10 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium