Museo della Battaglia di Ceresole d'Alba, domenica 26 luglio l'ultima apertura estiva

Domenica 26 luglio sarà l'ultima occasione dell'estate per visitare il MUbatt – Museo della Battaglia di Ceresole d'Alba del 1544 – prima della pausa di agosto. Il museo, situato in Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, aprirà come di consueto con orario 10.00–13.00 e 14.00–18.00, con ingresso e visite guidate completamente gratuiti.

Chi non avesse ancora avuto l'opportunità di scoprire le vicende dello scontro del 14 aprile 1544 tra le truppe francesi di Francesco I e quelle imperiali di Carlo V – uno degli episodi più significativi delle guerre d'Italia, combattuto da circa 30.000 soldati proprio nel territorio ceresolese – ha ancora qualche giorno per approfittarne.

Dopo la pausa estiva di agosto, il MUbatt riaprirà regolarmente l'ultima domenica di settembre, riprendendo il consueto calendario mensile di aperture con visite guidate gratuite.

CERESOLE D'ALBA DA SCOPRIRE

La visita al MUbatt può essere l'occasione per esplorare le altre bellezze che il paese offre. Nel centro storico meritano una sosta la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista (sec. XVI), in Via Regina Margherita, e la Chiesa dei Disciplinanti di San Bernardino (sec. XVII), anch'essa in piazza. Percorrendo Via Bonissani in direzione Alba si raggiunge il Santuario della Madonna della Rosa (sec. XVI).

Da non perdere anche il Murales dell'incisione sulla Battaglia di Ceresole d'Alba di Hans Schaufelein, in Via Regina Margherita 6, che porta la storia direttamente sulle pareti del paese.

Per chi ama la natura, la Peschiera e i sentieri del territorio offrono itinerari per tutti i livelli, tutti con partenza da Piazza Vittorio Emanuele II, dal breve percorso storico urbano di 700 mt fino ai sentieri più lunghi come il Sentiero delle Peschiere (13,5 km) e il Sentiero della Battaglia (14 km), percorribile anche in mountain bike.

Per ulteriori informazioni: Comune di Ceresole d'Alba – Via Regina Margherita n. 14 – Tel. 0172.574135 – info@comune.ceresoledalba.cn.it – www.comune.ceresoledalba.cn.it