Ambiente, CESTHA: tre tartarughe marine tornano in libertà alla Festa della Cozza Selvaggia

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(Adnkronos) - A Marina di Ravenna nel corso del 13esima edizione dell'evento dedicato al frutto di mare, tre tartarughe marine curate dal CESTHA, il Centro Sperimentale Tutela degli Habitat sono state rilasciate in mare. "Sono esemplari recuperati grazie alla collaborazione con i pescatori di Cesenatico, che scelgono di affidarle alle nostre cure dopo le catture accidentali", ha spiegato il direttore del CESTHA, Simone D'Acunto. Il rilascio è avvenuto nell'area delle piattaforme Eni al largo di Ravenna, oasi scelta: "Perché rappresenta un hotspot di biodiversità e un'area protetta dalla pesca a strascico, offrendo alle tartarughe le migliori condizioni per il ritorno in natura", ha concluso D'Acunto.