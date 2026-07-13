Festa della Cozza Selvaggia, Monti: "Valorizza identità e turismo del territorio"

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(Adnkronos) - La Festa della Cozza Selvaggia rappresenta un momento di valorizzazione di un prodotto identitario della nostra costa e della nostra città. Fare rete con pescatori, aziende e tutti gli attori coinvolti è fondamentale". Lo afferma Barbara Monti, assessore all'Agricoltura e Agroalimentare del comune di Ravenna, a margine della 13esima edizione dedicata alla 'perla dell'Adriatico' a Marina di Ravenna. "È un evento che rappresenta anche un importante volano turistico e che quest'anno assume un significato speciale con Ravenna Capitale Italiana del Mare. Il successo della manifestazione è possibile grazie alla collaborazione tra amministrazione, sponsor e organizzatori, mettendo insieme competenze e risorse per promuovere il territorio", ha concluso Barbara Monti, Assessorato Aree Naturali, Parco del Delta del Po, Politiche europee e Cooperazione internazionale, Agricoltura e Agroalimentare.