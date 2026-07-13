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| 13 luglio 2026, 14:21

Picierno: "Seconda Conferenza per la Libertà, a Ventotene chi si batte contro i regimi"

Picierno: &quot;Seconda Conferenza per la Libertà, a Ventotene chi si batte contro i regimi&quot;

(Adnkronos) - "Torna a Ventotene dal 10 al 12 settembre la seconda Conferenza per la Libertà e per la Democrazia organizzata dal Parlamento Europeo in collaborazione con la Commissione". Lo ha annunciato a Roma Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento Europeo e leader del movimento 'Spazio pubblico'. "Anche quest'anno - ha proseguito Picierno - riporteremo su quell'isola, che un tempo fu luogo d'esilio per i dissidenti del regime fascista, chi oggi si batte contro i regimi, quindi intellettuali, leader politici, artisti che rischiano la vita per combattere appunto contro regimi autoritari, illiberali o oscurantisti". 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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