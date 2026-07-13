Vannacci, l'equivoco su Gramsci in tv: "È morto in carcere? Ci fa piacere"

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(Adnkronos) - Equivoco su Gramsci a 'In onda' su La7. Durante il suo intervento Roberto Vannacci, parlando dell'introduzione del reato di femminicidio e della possibilità di norme specifiche che regolino anche omofobia e islamofobia, dice di non essere d'accordo con "questa procedura gramsciana di trasformare il diritto penale in uno strumento di educazione della società". Quando Luca Telese precisa: "Gramsci non c'entra nulla, è morto durante il fascismo in carcere", Vannacci commenta con un "Ci fa piacere". Marianna Aprile non fa passare le parole inosservate e chiede: "Come 'ci fa piacere', scusi?". Al che l'ex generale giustifica la sua frase con "Mi fa piacere che ci ha ricordato un fatto storico".