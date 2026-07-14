A Bergemolo inaugura “Digital...mente camminando”, il primo sentiero sensoriale di Montagnaterapia [VIDEO]

Inaugura domani in valle Stura a Bergemolo “Digital...mente camminando”, il primo sentiero sensoriale di Montagnaterapia sviluppato dal gruppo montagna del Centro Diurno di Cuneo afferente al Dipartimento di Salute Mentale dell'Asl Cn1 in collaborazione con AFP di Dronero e il sostegno della Fondazione Crc e del rifugio Olmo Bianco ospitante la partenza e l'arrivo.



Il nuovo percorso è nato dall'esperienza di due operatori dell'Asl Cn1, Sebastiano Audisio e Mario Gambino, che insieme hanno lavorato per un anno al progetto “Scan me - realoded” partendo dal vissuto e dai rimandi degli stessi ragazzi che negli anni hanno partecipato a quello di Montagnaterapia, che ormai è consolidato e strutturato da ben 25 anni e che prevede l'uscita programmata il mercoledì.



“E' cambiato il paradigma – spiega Audisio – , è nato da bisogno dei ragazzi del Centro diurno di andare oltre la semplice fruizione di un servizio confezionato e quindi di 'consumatori', ma di partecipare diventandone 'produttori' di benessere. L'obiettivo non è la sfida atletica o sportiva, ma al contrario nella connessione con la natura 'giocare' con le emozioni man mano che si avanza nel percorso accedendo a dei QR code presenti lungo il tracciato”.

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L'appuntamento si inserisce nell'ambito del festival “Terre d'avventura, uomini e contaminazioni di montagna” iniziato sabato 11 e che concluderà il 18 luglio.



“E' un sentiero accessibile a tutti – precisa Audisio -: un po' più lungo o più corto per una maggiore inclusività, aperto anche a chi ha limitazioni motorie. Ma soprattutto è un progetto che può incuriosire anche i più piccoli per questo crediamo che questo progetto possa essere utile anche per le scuole”.



Domani, mercoledì 15 luglio, chiunque vorrà partecipare alla passeggiata sul nuovo sentiero e sperimentare i contributi digitali e scoprire racconti ed emozioni potrà trovarsi al rifugio Olmo Bianco di Bergemolo, nel territorio comunale di Demonte in valle Stura.



La partenza per il percorso più lungo è alle 9.45 (distanza di 8.98 Km) oppure alle 10.30 (distanza di 2,80Km) per poi concludere in festa con una grande polentata alle 13 presso il rifugio e musica nel pomeriggio.