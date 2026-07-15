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Agricoltura | 15 luglio 2026, 13:54

Abbruciamenti, primo via libera alla sperimentazione: la Regione valuta deroghe alle limitazioni

La Commissione approva la proposta attesa anche dagli amministratori e dai rappresentanti politici cuneesi. Le aperture saranno possibili solo in condizioni meteo favorevoli certificate da Arpa Piemonte

Immagine di repertorio

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La quinta Commissione, presieduta da Sergio Bartoli, ha approvato a maggioranza due proposte di deliberazione: l'aggiornamento del Piano regionale per la qualità dell'aria e l'avvio di una sperimentazione sulla disciplina degli abbruciamenti dei residui vegetali.

Illustrando il provvedimento nella precedente seduta, l'assessore regionale all'Ambiente Matteo Marnati aveva evidenziato il miglioramento registrato dagli ultimi dati di Arpa Piemonte, sottolineando che nel 2025 il biossido di azoto ha rispettato per la prima volta i limiti annuali su tutto il territorio regionale e che anche il particolato continua a diminuire.

La Commissione ha inoltre approvato la proposta che introduce una sperimentazione per valutare una possibile rimodulazione delle limitazioni agli abbruciamenti di sfalci e potature. Le eventuali deroghe saranno consentite solo in particolari condizioni meteorologiche individuate dai bollettini previsionali di Arpa Piemonte, fermo restando le norme sulla tutela della salute, della qualità dell'aria e della prevenzione degli incendi boschivi. Al termine della sperimentazione, la Regione valuterà se i risultati consentiranno di aggiornare il Piano e ridefinire la zonizzazione delle limitazioni.

Redazione

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