Poste, Gribaudo (PD): “A Cuneo servono risposte per migliorare il servizio”

“Da tempo ricevo segnalazioni e richieste di intervento sui disservizi che riguardano Poste Italiane nel cuneese e, in particolare, nell'area di Borgo San Dalmazzo. Per questo ho depositato un'interrogazione parlamentare, con l'obiettivo di chiedere al Governo chiarimenti e iniziative concrete per affrontare una situazione che continua a creare difficoltà a cittadini e lavoratori”.

Così Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito Democratico, sui disservizi di Poste Italiane nella provincia di Cuneo.

“Le criticità riguardano ritardi nella distribuzione della corrispondenza, carichi di lavoro impegnativi e un servizio che, in diversi casi, non riesce a garantire la tempestività necessaria - prosegue la deputata dem - Un centro che smista la posta destinata all'intera provincia di Cuneo, che ha un territorio molto esteso, ha bisogno di condizioni organizzative adeguate, anche sul fronte del personale, soprattutto nelle zone montane e più isolate dove il servizio postale rappresenta un punto di riferimento”.

“La cittadinanza non può continuare a ricevere la posta in ritardo, soprattutto quando si tratta ad esempio delle bollette da pagare. La situazione si trascina da tempo, anche se per un periodo sembrava che le criticità fossero state superate, ma le segnalazioni più recenti indicano che i problemi sono tornati e per questo ho depositato l’interrogazione” conclude Gribaudo.