Il piccolo festival di montagna “Terre d'Avventura” che connette uomo e natura entra nel vivo tra alpinismo, arte e teatro piemontese [VIDEO]

La connessione dell'animo umano con le terre alte attraverso storia, esperienze, emozioni,persone, tradizioni, antichi saperi e costumi, imprese personali e il ruolo della montagna.

È questa la missione intrapresa dal piccolo festival "Bergemolo in Terre d'Avventura – Uomini e contaminazione di montagna", in corso nella borgata di Bergemolo, in valle Stura, nel comune di Demonte.

A raccontare il palinsesto sono i suoi ideatori, Sebastiano Audisio e Claudio Alberti, gestore del rifugio Olmo Bianco.

Giunto quest'anno alla terza edizione, il festival, iniziato sabato 11 luglio, si concluderà sabato 18 luglio con lo spettacolo esilarante "Resti tra di noi", portato in scena da Pippo Bessone e Luca Occelli. Un viaggio tra canzoni e parodie in lingua piemontese, capace di alternare ironia e leggerezza a momenti più intimi e riflessivi, nell'originale anfiteatro di balle di fieno ai piedi del Monte Bourel.

SI è inaugurato oggi, invece, il primo sentiero sensoriale di Montagnaterapia, realizzato grazie al progetto "Scan Me Reloaded" del gruppo montagna del Centro Diurno di Cuneo del Dipartimento di Salute Mentale dell'Asl Cn1, insieme alla scuola AFP di Dronero, con il sostegno della Fondazione CRC e del rifugio Olmo Bianco.

Domani, giovedì 16 luglio, il festival propone due appuntamenti dedicati al racconto delle Terre Alte. Alle 21 Sebastiano Audisio ripercorrerà l'evoluzione e i ricordi della spedizione del 2008 in Karakorum, tra bicicletta e alpinismo d'alta quota, culminata con la prima ascensione assoluta di una vetta inviolata di 7.000 metri, attraverso le pagine del suo libro Ilamon La. A seguire, dalle 21.35, spazio ad "A Passo Lento" di Paolo Ansaldi, con il racconto visivo e artistico dell'ascesa al Monviso dalle campagne cuneesi vissuta da Cristina Saimandi, accompagnato dalla creazione di cinque opere d'arte.

Venerdì 17 luglio, alle 21, sarà la volta di "Dal 1986 al 2026: 40 anni di avventure", una serata dedicata ai grandi viaggi e alle montagne del mondo con gli alpinisti Manuel Lugli e Walter Perlino, protagonisti di un racconto che attraversa quattro decenni di esplorazioni nelle Terre Alte.

A chiudere la rassegna, sabato 18 luglio alle 21, saliranno sul palco Pippo Bessone e Luca Occelli con "Resti tra di noi", uno spettacolo che porterà nell'anfiteatro di fieno la migliore tradizione del teatro e della comicità piemontese, tra musica, satira e racconti in lingua, per salutare il pubblico con una serata all'insegna del divertimento e della riflessione.



“Non puntiamo ai grandi personaggi, ma a raccontare le Terre Alte”, conclude Audisio nel ricordare la finalità del festival, in cui al centro si trovano il rapporto con la montagna, emozioni e relazioni.