Sportello Salute Busca, nuova apertura serale contro le liste d'attesa

Visto l’ottimo risultato dell’esperienza di giugno, lo Sportello Salute Busca ha organizzato un’apertura straordinaria anche per il mese di luglio.

È pertanto per giovedì 16 luglio, dalle 20.30 alle 22, la seconda apertura, in orario serale, dello Sportello per le istanze contro le liste d’attesa.

"In considerazione del feedback notevolmente positivo da parte dei cittadini e della folta affluenza alla serata di esordio serale, riproponiamo volentieri l’iniziativa per il mese di luglio", spiegano i volontari. "L’ottenimento di prenotazioni per prestazioni sanitarie nei tempi previsti dall’impegnativa, nel territorio di residenza, si sta rendendo sempre più difficile, in particolar modo per esami di radiologia (come ecografie, TAC e RMN) e per un numero sempre maggiore di specialità (dalla dermatologia, all’oculistica, all’ortopedia)", continuano i volontari.

"Non va meglio per persone affette da patologie serie, come i malati oncologici né per coloro a cui la prescrizione viene emessa con la priorità B (10 giorni), poiché le disponibilità di posti sono sempre esigue e inadeguate a soddisfare le richieste. Poiché il nostro principale obiettivo è essere vicini ai bisogni della popolazione, ci prefiggiamo di percorrere ogni soluzione possibile, affinché ai cittadini venga garantito il diritto alla cura", dichiarano i referenti dello Sportello.

"La numerosità delle istanze e la complessità del processo richiedono la disponibilità di strumenti tecnologici sempre più adeguate", spiega la presidente di Aria Aps, Claudia Pirotti. "Le strumentazioni di cui ci siamo recentemente dotati hanno favorito la velocizzazione della procedura, ma si rende necessario un nuovo scanner. Prima di procedere all’acquisto, ci rivolgiamo pertanto a privati o istituzioni: se qualcuno dispone di un’apparecchiatura in buone condizioni, ben funzionante e voglia donarla allo Sportello, può contattarci!’".

Lo Sportello Salute Busca fa parte dell’Associazione Aria Aps, che non solo si occupa del diritto alla salute e l’accesso alla cura, ma più in generale - attraverso l’ascolto, la promozione sociale, la sensibilizzazione, la tutela dei diritti e delle pari opportunità - supporta le persone con disabilità e le loro famiglie. Proprio nel mese di luglio, lo Sportello Salute annovera i suoi primi due anni di presenza a Busca, con l’invio di più di 6000 istanze alle Aziende Sanitarie del territorio (ASL CN1 e Ospedale di Cuneo) e con l’affluenza di utenti sempre in incremento.

Oltre alla serata del 16 luglio, lo Sportello continua l’ordinaria attività nelle giornate di martedì e venerdì, dalle 9.30 alle 11.30, presso i locali della Ex-Scuola Elementare ‘C. Michelis’, vicino al Municipio.

Per info sportellosalutebusca@gmail.com https://www.associazionearia.it/