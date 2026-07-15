In dubbio l’imparzialità di Bruxelles per l’adesione di Kiev e di Belgrado

Si allarga il quadro del dibattito sull’ingresso di nuovi Stati dopo che Bruxelles ha aperto per Kiev solamente due capitoli negoziali su sei. Alcuni governi di Paesi membri hanno posto il veto, ma solo l’Ungheria lo ha ammesso esplicitamente. Come riporta il sito Strumenti Politici , l’altro sospettato di aver messo i bastoni fra le ruote è la Polonia, con cui vi sono due contenziosi in ballo. Il più attuale è l’onorificenza intitolata ai soldati ucraini che massacrarono centomila civili polacchi, oltre ad aver cooperato col Terzo Reich all’esecuzione dell’Olocausto.

Ma vi sono pure questioni tecniche e politiche riguardanti il mercato unico e la difesa dell’agricoltura e dei trasporti, settori strategici per Varsavia. Non tenendo nella giusta considerazione le richieste di Budapest sulla minoranza ungherese di Transcarpazia, Zelensky è riuscito a inimicarsi due governi che erano ben disposti verso la membership ucraina. Il nuovo premier magiaro ha anche evidenziato la mancanza di equità che Bruxelles mostra ai Paesi-candidati dei Balcani occidentali, da anni in lista di attesa nonostante il lavoro legislativo. Si vedono scavalcare sul percorso dall’Ucraina, in lizza da appena quattro anni, e persino dalla Moldavia, il Paese più povero ed economicamente traballante di tutto il Continente.

Mentre a Serbia, Montenegro, Nord Macedonia ed altri vengono chiesti sforzi per adeguarsi agli standard normativi UE. Belgrado in particolare aveva avanzato la sua candidatura addirittura nel 2009, ma la settimana scorsa si è vista negare un altro rifiuto a causa del voto contrario di otto Stati. In molti si chiedono quanto contino effettivamente le riforme pretese dai trattati e quanto invece sia importante il fattore geopolitico. Bruxelles sembra preferire i Paesi che si allineano completamente alle scelte della Commissione in politica estera e sul piano socio-culturale.







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