Alba: via Ognissanti chiusa al traffico giovedì 16 e venerdì 17 luglio dalle ore 20 alle ore 5 del mattino

Ad Alba proseguono i lavori per l'asfaltatura ed il rifacimento della segnaletica di alcune strade comunali.
Per evitare il più possibile i disagi alla circolazione stradale, si lavora in orario serale e notturno.
Dalle ore 20.00 di giovedì 16 luglio gli interventi proseguiranno in via Ognissanti, nel tratto compreso tra via Vivaro e via Pietro Ferrero (rotatoria dell'Istituto Tecnico "L. Einaudi").
Per consentire l'allestimento del cantiere e l'esecuzione delle asfaltature sarà disposta la chiusura totale al traffico veicolare in entrambe le direzioni nei seguenti orari:
- dalle ore 20.00 di giovedì 16 luglio alle ore 5.00 di venerdì 17 luglio;
- dalle ore 20.00 di venerdì 17 luglio alle ore 5.00 di sabato 18 luglio.