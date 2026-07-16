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Attualità | 16 luglio 2026, 09:34

Alba: via Ognissanti chiusa al traffico giovedì 16 e venerdì 17 luglio dalle ore 20 alle ore 5 del mattino

Proseguono i lavori per l'asfaltatura ed il rifacimento della segnaletica di alcune strade comunali.

Alba: via Ognissanti chiusa al traffico giovedì 16 e venerdì 17 luglio dalle ore 20 alle ore 5 del mattino

Ad Alba proseguono i lavori per l'asfaltatura ed il rifacimento della segnaletica di alcune strade comunali.

Per evitare il più possibile i disagi alla circolazione stradale, si lavora in orario serale e notturno.

Dalle ore 20.00 di giovedì 16 luglio gli interventi proseguiranno in via Ognissanti, nel tratto compreso tra via Vivaro e via Pietro Ferrero (rotatoria dell'Istituto Tecnico "L. Einaudi").

Per consentire l'allestimento del cantiere e l'esecuzione delle asfaltature sarà disposta la chiusura totale al traffico veicolare in entrambe le direzioni nei seguenti orari:

  • dalle ore 20.00 di giovedì 16 luglio alle ore 5.00 di venerdì 17 luglio;
  • dalle ore 20.00 di venerdì 17 luglio alle ore 5.00 di sabato 18 luglio.

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