Servizi rifiuti a Bra: ancora possibile richiedere la raccolta domiciliare del verde

Nel mentre i percettori del nuovo bonus sociale rifiuti hanno ricevuto a Bra la comunicazione dell'importo scontato sulla bolletta TARI 2026, in previsione della scadenza della prima rata del tributo del 30 settembre, a fine agosto anche i restanti contribuenti braidesi si vedranno recapitare la bolletta per saldare il conto nel 2026. Due le scadenze: la prima, già ricordata, del 30 settembre, e il saldo previsto al 16 dicembre prossimo.

E' inoltre possibile in questi giorni, presso l'Ecosportello di corso Monviso 5 (telefono 0172.201054 – posta ecosportello@strweb.biz ), richiedere il servizio di ritiro degli sfalci verdi e delle ramaglie direttamente a domicilio per il secondo semestre 2026. Per chi avesse già pagato il servizio per l'intero anno, al costo di 48,50 euro, il servizio verrà erogato quindicinalmente come sino ad ora. Per coloro che volessero usufruirne invece nel periodo tra luglio e fine dell'anno, il costo sarà di 24,25 euro, come previsto da una deliberazione della giunta comunale braidese approvata nei giorni scorsi.