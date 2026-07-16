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Cronaca | 16 luglio 2026, 08:30

MALTEMPO / Fulmine colpisce zona boschiva a Revello e provoca un principio di incendio

È successo ieri sera, mercoledì 15 luglio, verso le 19. Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco e squadre AIB che hanno spento le fiamme

MALTEMPO / Fulmine colpisce zona boschiva a Revello e provoca un principio di incendio

Numerosi le richieste di intervento giunte nella serata di ieri, mercoledì 15 luglio, al comando provinciale dei vigili del fuoco di Cuneo, per danni, allagamenti e alberi caduti a causa del maltempo che ha colpito la Granda. 

Maggiormente interessate le zone dell'Albese, dove si sono registrate anche grandinate di importante entità. Nel Saluzzese l'episodio più significativo si è verificato intorno alle 19 a Revello, dove un fulmine ha colpito un'area boschiva sulla collina che sovrasta il paese, provocando un principio d'incendio.

 Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Saluzzo e le squadre dei volontari AIB (Anti Incendi Boschivi), impegnati nella verifica della situazione e nel controllo dell'area interessata.

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AP

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