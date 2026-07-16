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Cronaca | 16 luglio 2026, 08:21

Villafalletto, pali pericolanti in via Gerbola: strada chiusa e modifiche alla viabilità

Il Comune invita la cittadinanza a prestare massima attenzione e a utilizzare percorsi alternativi fino al ripristino della normale viabilità

Foto di Noemi Bertaina

Foto di Noemi Bertaina

Resta chiusa al traffico per ragioni di sicurezza via Gerbola, nel comune di Villafalletto dove ieri, mercoledì 15 luglio, sono stati segnalati alcuni pali della telefonia pericolanti. 

Verso le 21 è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, provenienti dal distaccamento dei volontari di Busca. Sul posto presente anche il sindaco, Pino Sarcinelli. 

[La zona dell'intervento - Foto Noemi Bertaina]

Dopo una valutazione della situazione l'area è stata transennata e la strada chiusa al traffico per ragioni di siucrezza, in attesa dell'intervento dei tecnici incaricati. 

L'area è delimitata da apposite transenne. Il Comune invita la cittadinanza a prestare massima attenzione e a utilizzare percorsi alternativi fino al ripristino della normale viabilità. 

[La zona dell'intervento - Foto Noemi Bertaina]

Per raggiungere Cuneo è possibile procedere da via San Chiaffredo, proseguire su via Vottignasco, quindi imboccare SP 24 in direzione Cuneo.

Per Villanova Solaro: via San Chiaffredo, proseguire su via Vottignasco e raggiungere la SP 3 in direzione Villanova Solaro.

Direzione Monsola: da via Vottignasco raggiungere via Monsola.

Foto di Noemi Bertaina

Foto di Noemi Bertaina

Foto di Noemi Bertaina

Foto di Noemi Bertaina

Foto di Noemi Bertaina

Foto di Noemi Bertaina

Arianna Pronestì

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