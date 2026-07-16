A Bra sfilano i cani di tutte le razze: torna la grande esposizione cinofila in piazza Giolitti

Nei giorni di sabato 25 luglio e domenica 26 luglio 2026 il Gruppo Cinofilo delle Langhe e dei Roeri organizzerà, come ormai di consuetudine, la tradizionale esposizione cinofila in piazza Giolitti a Bra.

L’evento, riservato ai cani di tutte le razze riconosciute dalla Federazione Cinologica Internazionale (Fci), consiste in una verifica zootecnica morfofunzionale atta alla valutazione dell’attinenza allo standard, alla risposta funzionale e, in primis, al benessere animale, al fine di individuare i soggetti più idonei alla riproduzione. L'Enci (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana) è di fatto il soggetto che, per decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf), detiene il libro genealogico del cane di razza.

La manifestazione, intitolata "Esposizione Cinofila", avrà carattere nazionale nella giornata di sabato 25 luglio 2026 e internazionale in quella di domenica 26 luglio 2026. L’inizio dei giudizi da parte degli esperti è previsto per le ore 8.30.

L'evento è aperto gratuitamente a tutti i visitatori, che avranno l'occasione di ammirare da vicino la stragrande maggioranza delle 360 razze canine ufficiali.