MOTORI / Coppa Italia di Karting: grandi numeri per i portacolori Bt racing

Prosegue intensamente la stagione per i colori BT racing all'interno dei kartodromi della prima zona. L'ultima tappa in ordine temporale è andata in scena tra le curve del Circuito Internazionale di Busca - "Kart Planet", dove erano impegnati tutti i protagonisti del team cuneese.

Un impegno ad elevata intensità agonistica che giungeva dopo la trasferta di Nizza Monferrato, conclusa con l'amaro in bocca per alcuni risultati sotto le aspettative. L'atmosfera di casa, invece, ha giovato al sodalizio cuneese, che è riuscito a contraddistinguersi in diverse categorie.

Nella classe regina, la "KZ2", vittoria sfiorata nella "Finale" per Michele Tassone, il quale ha dimostrato un notevole passo in avanti sul suo Kart Sodì 125. Un risultato centrato rispettivamente nelle "Qualifiche" e nella "Pre-Finale". Poco più distaccato, lo seguiva Andrea Ferrero, apparso in netta crescita, con il raggiungimento della quarta posizione finale in tutte e tre le "gare". Una posizione che veniva tallonata da vicino da Pietro Sarvia, quest'ultimo altro portacolori BT Racing, che raggiungeva così una posizione all'interno della top five.

Tra le gradite presenze nella tappa di "casa", anche quelle di Simone Trombetta ed Andrea Vanzino. Per il primo, all'esordio assoluto in gara nella categoria "KZN Rookie", un "tris" di successi tra "Qualifiche", "Pre-Finale" e "Finale". Per Vanzino, invece, il raggiungimento di un'ottima quarta posizione assoluta, anch'egli alla prima apparizione in una competizione. Debutto assoluto anche per Lorenzo Silvestro in categoria OKN, dopo un lungo percorso di allenamento e di crescita curato da BT Racing, che è culminato con la prima avventura ufficiale presso il "Kart Planet" e con il raggiungimento della decima posizione di categoria.

Tra i ragazzi della categoria "OK-N Junior", fine settimana "quasi" perfetto per Marco Ferrari, il quale dopo aver raggiunto il successo nelle "Qualifiche" e nella "Pre-finale", si è dovuto accontentare della terza posizione assoluta in gara.

Un nutrito plotone, dunque, quello di casa BT Racing, che prosegue brillantemente nell'impegno stagionale nella Coppa Italia di Karting. Un percorso condiviso con Sodi e Viti, in questa stagione al fianco del team gestito da Michele e Giuseppe Tassone.

Il prossimo impegno in ordine temporale è invece in previsione nell'agosto prossimo a Franciacorta (Brescia), per quello che sarà il penultimo round della "prima zona