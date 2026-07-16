Cervasca protagonista del progetto europeo RE-VERD: ambiente e giovani al centro

Si è concluso a Gap, in Francia, il progetto europeo RE-VERD, iniziativa del programma Interreg ALCOTRA che per un anno e mezzo ha riunito Comuni italiani e francesi con un obiettivo comune: rendere gli spazi pubblici più vivibili e preparati ad affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Tra i protagonisti del percorso c'è stato anche il Comune di Cervasca, che ha partecipato fin dall'inizio ai tavoli di lavoro insieme ad amministratori, tecnici e professionisti dei due versanti delle Alpi. Un'occasione di confronto per condividere esperienze e individuare soluzioni concrete per migliorare piazze, strade e aree pubbliche, sempre più messe alla prova dalle alte temperature e dagli eventi atmosferici intensi.

Accanto al lavoro svolto dagli amministratori, un ruolo importante lo hanno avuto anche i ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Cervasca, coinvolti nel progetto "Reinventare insieme i cortili e le piazze scolastiche". Gli studenti hanno studiato gli spazi della loro scuola e proposto idee per renderli più verdi, freschi e accoglienti.

Il progetto realizzato dagli alunni di Cervasca è stato scelto come migliore proposta dell'area locale dalla giuria internazionale. Un riconoscimento che ha permesso ai ragazzi di partecipare a una giornata di studio a Torino insieme agli studenti francesi, dedicata ai temi dell'ambiente e dell'innovazione.

Nel corso dell'evento conclusivo, il sindaco Enzo Garnerone ha sottolineato il valore dell'esperienza vissuta dai giovani. "L'esperienza vissuta dai ragazzi nell'ambito di RE-VERD conferma quanto sia importante coinvolgere le nuove generazioni nei processi di trasformazione del territorio. I giovani sono capaci di osservare gli spazi con uno sguardo diverso, proporre idee innovative e stimolare riflessioni che spesso arricchiscono anche il lavoro degli amministratori."

Il primo cittadino ha poi presentato ai partner francesi l'esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi, attivo da anni a Cervasca. "Per noi il Consiglio Comunale dei Ragazzi non rappresenta un'iniziativa simbolica, ma un vero laboratorio di partecipazione. È attraverso il confronto con i più giovani che l'Amministrazione raccoglie idee nuove e coinvolge concretamente le future generazioni nella vita del paese."

Il progetto ha lasciato in eredità strumenti e materiali che potranno essere utilizzati dai Comuni per progettare spazi pubblici sempre più attenti all'ambiente e alla qualità della vita.

L'esperienza, però, non si ferma qui. Il Comune di Cervasca ha infatti già deciso di aderire alla candidatura di RE-VERD 2, la nuova fase del progetto che punta a trasformare in interventi concreti il lavoro svolto finora, continuando la collaborazione con i partner italiani e francesi.





