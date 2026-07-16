Marmora, torna il laboratorio di terapia forestale tra boschi e benessere

Sabato 18 luglio a partire dalle ore 14.30 e fino alle ore 18.30 Marmora ospiterà il 3° incontro pratico del LABORATORIO DI TERAPIA FORESTALE, un'iniziativa che unisce la rigenerazione psicofisica alla valorizzazione delle aree alpine.

L'evento si inserisce all'interno del più ampio progetto "RiattivaMenti: mestieri tradizionali e partecipazione giovanile per ridare vita alla Valle Maira", finanziato dalla Regione Piemonte, con il Fondo delle Politiche Giovanili all’interno dell’iniziativa regionale “Piemonte per i Giovani” ai sensi della L.R. 6/2019.

Sopra i 1550 metri fra boschi di conifere e ampi paesaggi si ha l'ambiente ideale di una Valle Maira che diventa parte sostanziale dell'attività pratica, che consiste nell’immergersi nel bosco in modo consapevole.

Lontano dalle logiche del turismo di massa, il paesaggio di Marmora offre le condizioni ideali per l'applicazione di questa disciplina: una breve passeggiata in cui l'attenzione di ogni partecipante è indirizzata alla consapevolezza e al benessere, sotto la direzione dello psicoterapeuta Andrea Testa, coadiuvato dalla guida escursionistica Demetrio Zema.

I partecipanti saranno guidati attraverso sei tappe di esercizi pratici – che includono tecniche di respirazione, ascolto profondo e camminata consapevole – intervallati dal silenzio e dai suoni terapeutici dei torrenti locali.

Al temine della attività è prevista Apericena presso locale comunale. Il ritrovo è a Macra, in Borgata Bedale, alle ore 13.30, in piazza Municipio. E’ necessario abbigliamento sportivo, scarponcini da trekking e tappetino. Iscrizione al 388.3704339 – Partecipazione gratuita. Per informazioni: 348.1869452