Ultimo, rubati cartelli concerto Tor Vergata e venduti su Vinted. Onorato: "È un reato"

(Adnkronos) -

I fan di Ultimo nei guai. C'è chi ha ben pensato di portarsi a casa dei 'souvenir' dal concerto-evento del cantautore romano che si è tenuto lo scorso 4 luglio a Tor Vergata. Tra questi anche dei cartelli segnaletici, fondamentali per orientarsi all’interno dell’area del concerto, finiti dopo pochi giorni sulle piattaforme di rivendita online, come 'Vinted', e venduti a prezzi esagerati.

Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, ha dichiarato: “Stiamo raccogliendo ulteriore materiale e siamo pronti a presentare un esposto in Procura per la vendita online dei cartelli informativi rubati durante il deflusso dal concerto di Ultimo a Tor Vergata".

"Non si tratta di una bravata", scrive l'assessore, perché la segnaletica stradale "era parte integrante, fondamentale per garantire l’incolumità dei partecipanti, di un piano sicurezza enorme per un evento senza precedenti a Roma".

"E’ vergognoso - continua Onorato - che molti abbiano pensato di rubarla, contribuendo a generare confusione a danno di tante ragazze e ragazzi, per poi rivendere tutto su Vinted a prezzi folli, anche 800 euro. E’ come se qualcuno staccasse dei cartelli lungo le strade in città: non è uno scherzo, ma un reato".

"Ringrazio le tante persone che mi hanno mandato queste segnalazioni e raccontato sui social quanto accaduto. Sono convinto che le autorità competenti approfondiranno e faranno chiarezza”, ha concluso.