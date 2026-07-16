MOTORI / Dal disegno alla gara: una livrea creata dai bambini correrà al Rally Regione Piemonte

C'è grande attesa, per conoscere l'esito di "Motori a Colori", l'iniziativa ideata da Cinzano Rally Team per il Rally Regione Piemonte - Trofeo Silvio Stroppiana che, in occasione della ventesima edizione dell'evento, in programma dal 31 luglio al 2 agosto, ha chiamato a raccolta la fantasia e la creatività dei più piccoli.

Un progetto che ha saputo coinvolgere scuole, famiglie e territorio, trasformando il mondo dei rally in un'occasione di espressione artistica e partecipazione. I bambini nati tra il 2015 e il 2019 sono stati invitati a immaginare e realizzare la propria vettura da competizione, personalizzando con colori, idee e fantasia il modello grafico ufficiale messo a disposizione dall'organizzazione. Il bello dei numeri: hanno aderito in ben 300 bambini.

L'iniziativa, sostenuta con il coinvolgimento della Fondazione CRC e di Confartigianato Imprese Cuneo, ha registrato l'adesione dell'Istituto Comprensivo Bossolasco-Murazzano, dell'Istituto Comprensivo Santo Stefano Belbo-Cesare Pavese, della Scuola Primaria "Gianni Rodari" di Alba e dell'Istituto Comprensivo Quartiere Moretta di Alba, raccogliendo numerosi elaborati che testimoniano entusiasmo, originalità e una sorprendente capacità creativa.

Adesso l'attenzione è tutta rivolta al lavoro della giuria, chiamata a scegliere il progetto che riuscirà a compiere il percorso più affascinante: passare dal foglio di carta alle prove speciali del Rally Regione Piemonte. Il disegno vincitore, infatti, verrà trasformato nella livrea ufficiale di una delle vetture che prenderanno parte alla gara, regalando al giovane autore un'emozione destinata a rimanere indelebile.

La curiosità cresce di giorno in giorno, così come l'interesse attorno a una proposta che ha saputo interpretare perfettamente lo spirito di una manifestazione sempre più legata al territorio e alle sue comunità. Per i bambini coinvolti, ma anche per insegnanti, genitori e appassionati, sarà particolarmente emozionante scoprire quale creazione verrà scelta per correre sulle strade delle Langhe davanti al pubblico del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco.

Tutti gli elaborati pervenuti saranno esposti durante il weekend di gara al Palazzo Mostre e Congressi "Giacomo Morra" di Alba – Piazza Medford - e sono già stati inseriti in una galleria online dedicata nel sito web ufficiale dell'evento, all'indirizzo: https://www.rallyalba.it/motori-a-colori/, permettendo ai visitatori di apprezzare il lavoro svolto dai giovani partecipanti.

L'appuntamento conclusivo sarà domenica 2 agosto, durante la cerimonia di arrivo della gara, quando avrà luogo la premiazione. Sarà il momento più atteso: quello in cui verrà svelato il nome del vincitore. In tutto questo, la storica rivista specializzata" TuttoRally" ha previsto per il vincitore un abbonamento omaggio per un anno. Tutti i bambini che hanno partecipato all'iniziativa riceveranno un gadget commemorativo come ringraziamento per la loro partecipazione, il quale sarà ritirabile nel luogo dell'esposizione oppure direttamente all'arrivo.

Con "Motori a Colori", il Rally Regione Piemonte conferma la propria capacità di andare oltre l'aspetto sportivo, promuovendo iniziative che coinvolgono il territorio, valorizzano il mondo della scuola e avvicinano le nuove generazioni ai valori della creatività, della passione e della condivisione.

IL PROGRAMMA DI GARA

Mercoledì 29 e giovedì 30 luglio

Il fulcro operativo della gara prende vita ad Alba, presso il Palazzo Mostre e Congressi "Giacomo Morra" in Piazza Medford, con la distribuzione dei road book, delle targhe e dei numeri di gara, parallelamente alle prime verifiche sportive e alle ricognizioni ufficiali di tutte le prove speciali.

Venerdì 31 luglio

Motori accesi per lo Shakedown.

Nella suggestiva cornice di Neive (in Via Nuova del Campo), la mattinata sarà rigidamente suddivisa per garantire lo spettacolo e la funzionalità per i team: dalle 07:30 alle 10:15 scendono in strada i prioritari e gli iscritti al CIAR, seguiti fino alle 13:00 dagli altri protagonisti della gara.

La partenza da Cherasco: dalle ore 19:30 la gara regalerà il suo primo grande momento iconico. La Cerimonia di Partenza di Cherasco, in Via Vittorio Emanuele. Prima i partecipanti alla Coppa Rally di Zona 1, poi quelli del CIAR-Sparco. Si avvierà in ordine di numero inverso, offrendo al pubblico una passerella d'onore nel cuore di uno dei borghi più affascinanti della regione. Le vetture si avviano così verso il riordino notturno di Via Snider ad Alba.

Sabato 1° agosto: il via ai duelli

Alle 07:30 del sabato, le auto lasceranno il riordino di Alba per immergersi nella giornata più intensa ed estenuante del rally. È qui che il Rally Regione Piemonte esalta la sua natura di gara selettiva: un susseguirsi di sfide dove la concentrazione deve rimanere massima e dove la bellezza paesaggistica delle Langhe fa da contrasto alla severità del cronometro.

Sette le "piesse" in programma per 88,260 chilometri cronometrati: una prima giornata che ti guarda in faccia. Gli equipaggi faranno rientro nel parco chiuso notturno ad Alba alle 20:15, dopo aver affrontato una maratona di curve e asfalto che inizierà a delineare la classifica.

Diverso per natura e per struttura lo scenario della Coppa Rally di Zona 1. Il programma prevede sei prove speciali e 71,680 chilometri cronometrati sui 287,480 totali, dopo i quali sventolerà la bandiera a scacchi in Piazza Prunotto ad Alba, dalle 19:55.

Domenica 2 agosto il gran finale e il brindisi della vittoria

La giornata scatterà alle 09:00 con l'uscita dal riordino notturno. Le ultime sfide sulle strade collinari, altre quattro prove speciali (52,940 chilometri) le quali decreteranno chi saprà incidere il proprio nome nell'albo d'oro della ventesima edizione.

Ed il gran finale sarà la Power Stage, quella che tutti vogliono vincere, quella che assegnerà punti ulteriori per la classifica del campionato Tricolore. Un momento topico, con i riflettori puntati e con un podio che verrà festeggiato al momento. Proprio per questo serviva dare un senso compiuto ricco di significato: porterà il nome di Gilberto "Gil" Calleri.

Pilota, navigatore e anima del Rally Regione Piemonte, Gil ha lasciato un segno indelebile nella storia della manifestazione, contribuendone alla rinascita nel 2015 fino ad una ribalta che è andata ben oltre i confini nazionali. La nuova "Gil Calleri Power Stage" sarà un tributo alla sua passione, alla sua visione e all'eredità sportiva che continua a vivere con il lavoro dell'organizzazione e certamente sulle strade delle Langhe.

La bandiera a scacchi sventola ad Alba

A partire dalle 15:00 di domenica 2 agosto, l'arrivo è previsto in Piazza Prunotto ad Alba. Il culmine dell'evento si toccherà alle 16:00 in Piazza Cagnasso ad Alba, sul palco d'arrivo. Si darà il tributo definitivo ai vincitori, immersi nel calore degli appassionati e celebrati con le eccellenze vinicole e gastronomiche che rendono questa terra famosa nel mondo.

Questo particolare momento sarà preceduto da alcuni spettacoli e dalla cerimonia di premiazione del concorso "Motori a colori" l'iniziativa, per la quale è stato richiesto il supporto della Fondazione CRC e di Confartigianato Imprese Cuneo, rivolta ai bambini nati tra il 2015 e il 2019 (compresi), residenti in Piemonte e iscritti alle scuole primarie. Ai piccoli viene chiesto di dare libero sfogo alla fantasia per ideare la livrea di un'auto da rally, utilizzando esclusivamente il modello grafico ufficiale scaricabile dal sito www.rallyalba.it/motori-a-colori .

Il totale della gara Tricolore conta dunque 11 prove speciali per un totale di distanza competitiva di 141,200 chilometri a fronte del totale del percorso che ne misura 486,240. Trofeo Lancia, Trofeo Michelin, Trofeo Pirelli Accademia e Suzuki Rally Cup saranno gli orpelli di una sfida che di certo avrà momenti di forti contenuti sia sportivi che tecnici.

#RALLY VILLAGE: IL CONTENITORE DELLA PASSIONE

Sarà uno spazio di aggregazione e passione, il #RAlly Village che sarà inaugurato venerdì 31 luglio alle ore 12: uno spazio a due passi dal Parco Assistenza dedicato all'intrattenimento dei tifosi con stand enogastronomici, con Radio Alba che trasmetterà live, con la possibilità di seguire le dirette su maxischermo e con tanta animazione, vendita di abbigliamento, ecc. Vi saranno gli stand dei partner della manifestazione e dove sarà anche possibile conoscere l'iniziativa Green Tires, in collaborazione con Confartigianato Cuneo, Consorzio dell'Asti Docg, Proglio Spa e l'Associazione Tartufai Albesi. A lato del villaggio rally si svolgeranno i controlli a timbro della CRZ del venerdì, il parco chiuso del venerdì del CIAR e i riordini previsti ad Alba dei giorni seguenti. Un grande contenitore, che porterà tanti appassionati ad apprezzare la competizione a tutto tondo.