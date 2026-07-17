Accoglienza dei lavoratori stagionali ad Alba, l'Acia: "Pronti a collaborare, ma chi opera sul territorio va coinvolto"

L'accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali sta assumendo un ruolo sempre più centrale nel dibattito del territorio albese. Negli ultimi mesi il tema è emerso da più fronti: dalla crescente difficoltà nel reperire alloggi, evidenziata anche dalla Caritas Diocesana Albese, fino al rinnovo del Protocollo d'intesa in Prefettura contro lo sfruttamento lavorativo e al nuovo accordo tra Regione Piemonte e Comune di Alba, che punta a costruire un sistema strutturato di accoglienza, trasporto e accompagnamento per chi arriva nelle Langhe e nel Roero durante la stagione agricola.

Proprio nei giorni scorsi don Domenico Degiorgis, direttore della Caritas Diocesana Albese, aveva sottolineato come l'emergenza non riguardi più soltanto la prima accoglienza, ma soprattutto la casa: sempre più persone, pur lavorando, faticano infatti a trovare una sistemazione dignitosa. Da questa consapevolezza è nato anche un percorso di collaborazione tra Caritas, Homefull, Frati Minori, Fondazione Don Gianolio, Comune di Alba e altre realtà del territorio, con l'obiettivo di affrontare in modo condiviso il tema dell'abitare.

In questo quadro si inserisce anche il progetto sostenuto dalla Regione Piemonte, che accompagnerà il territorio fino al 2028. L'intervento prevede risorse destinate principalmente alla ricerca e alla gestione di alloggi per i lavoratori stagionali, oltre ai servizi di trasporto verso le aziende agricole. Il Comune di Alba avrà il compito di coordinare il sistema, mentre la gestione operativa sarà affidata a soggetti specializzati, in raccordo con gli operatori del progetto Common Ground 2, impegnati nell'orientamento e nell'accompagnamento dei lavoratori sotto il profilo legale, amministrativo, abitativo e sociale.

È all'interno di questo percorso che interviene A.C.I.A. ODV (Associazione Culturale Immigrati Alba), associazione da anni attiva nell'immigrazione e nella mediazione interculturale, che accoglie con favore il progetto e chiede di poter contribuire alla sua realizzazione.

"Accogliamo con favore questo importante progetto dedicato all'accoglienza e all'accompagnamento dei lavoratori agricoli stagionali nel territorio di Alba, Langhe e Roero. Come sempre, siamo disponibili a fare la nostra parte e a mettere a disposizione l'esperienza maturata negli anni nel campo dell'immigrazione, della mediazione interculturale, dell'orientamento e dell'accompagnamento delle persone straniere."

L'associazione ricorda il lavoro svolto quotidianamente a fianco delle persone straniere e auspica che il nuovo sistema possa valorizzare le competenze già presenti sul territorio.

"A.C.I.A. è un ente del territorio riconosciuto e attivo quotidianamente a fianco delle persone immigrate. Per questo auspichiamo di essere realmente coinvolti, insieme agli altri soggetti del territorio, nella costruzione e nella realizzazione di questo nuovo sistema di accoglienza."

Nel messaggio diffuso da A.C.I.A. emerge anche la richiesta di un maggiore coinvolgimento delle realtà che da anni operano direttamente sul campo.

"Da anni chiediamo che le realtà che operano concretamente sul campo vengano ascoltate e coinvolte. A volte abbiamo la sensazione che la nostra presenza possa dare fastidio e che il riconoscimento del nostro lavoro arrivi con difficoltà. Tuttavia continueremo a lavorare con serietà e nell'interesse delle persone e del territorio."

L'associazione conclude ribadendo che il contrasto allo sfruttamento e i percorsi di inclusione richiedono una collaborazione ampia tra istituzioni, enti e terzo settore.

"L'inclusione e il contrasto allo sfruttamento richiedono collaborazione, dialogo e il coinvolgimento di tutte le realtà che ogni giorno conoscono e affrontano concretamente questi fenomeni. A.C.I.A. ODV, come sempre, c'è ed è pronta a fare la propria parte."