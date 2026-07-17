Mondiali, la Fifa omaggerà la squadra vincitrice con... un anello

(Adnkronos) -

Un anello per celebrare i vincitori dei Mondiali 2026. La Fifa, a due giorni dalla finale tra Argentina e Spagna, in programma domenica a New York, ha annunciato che, per la squadra che si aggiudicherà la Coppa del Mondo, non ci saranno soltanto le tradizionali medaglie d'oro, ma un nuovo "simbolo celebrativo", che prende libero spunto da quanto accade negli sport americani, tra Nba e Nfl.

Prima dell'inizio della nuova stagione sportiva infatti, nel basket e nel football americano la Lega omaggia i vincitori con un anello vistoso celebrativo. Una tradizione che, per la prima volta nella storia, atterra anche nel mondo del calcio. La Fifa infatti, con un comunicato ufficiale ha annunciato che "i vincitori del torneo riceveranno degli anelli celebrativi personalizzati, portando così nel calcio mondiale una delle tradizioni sportive americane più iconiche di sempre".

"Ogni anello farà parte di un'edizione rigorosamente limitata di soli 2.026 pezzi numerati singolarmente, un omaggio diretto all'anno del torneo", si legge nella nota del massimo organo di governo del calcio mondiale, "di questi, 30 saranno consegnati alla squadra vincitrice, mentre i restanti 1.996 saranno messi a disposizione dei tifosi di tutto il mondo come prodotto ufficiale con licenza FIFA, offrendo ai sostenitori l'opportunità di possedere un pezzo unico di storia della Coppa del Mondo FIFA 2026".

Già virali le prime immagini dell'anello: "Un lato mostrerà con orgoglio il trofeo della Coppa del Mondo Fifa, mentre l'altro sarà personalizzato con l'identità della squadra vincitrice. Ogni anello sarà numerato singolarmente, realizzato su misura e accompagnato da un certificato di autenticità".

"Subito dopo la finale, il capitano e l'allenatore della squadra vincitrice riceveranno degli anelli temporanei per commemorare l'evento", ha spiegato la Fifa, "ciascuno dei 30 anelli destinati ai vincitori verrà poi personalizzato prima della consegna ufficiale in una data successiva, garantendo così una misura perfetta per un traguardo destinato a rimanere eterno".