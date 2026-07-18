Alta Via del Sale, inaugurata la stagione: centinaia di ciclisti alla pedalata tra Limone e il Don Barbera [VIDEO]

Come da tradizione, anche quest'anno è stata inaugurata la giornata promozionale dedicata all'Alta Via del Sale, lo storico itinerario di origini ottocentesche. L'appuntamento si è svolto nella mattinata di oggi, sabato 18 luglio, con partenza a quota 1.800 metri dallo Chalet Le Marmotte, a Limone Piemonte.

L'iniziativa, che ogni anno richiama centinaia di appassionati delle due ruote, ha visto i partecipanti partire in direzione del Rifugio Don Barbera, accompagnati dalle guide cicloturistiche di CuneoAlps e scortati da Polizia e Guardia di Finanza.

Tra i partecipanti anche l'assessore regionale allo Sport Paolo Bongioanni, che ha sottolineato il valore storico e turistico dell'itinerario.

"Ci troviamo nello splendido scenario del Colle di Tenda, punto di partenza di uno dei percorsi più suggestivi al mondo. L'Antica Via del Sale racconta gli scambi commerciali di un tempo, quando i piemontesi portavano il grano e lo barattavano con sale, tonno, olio e acciughe provenienti dal mare. Oggi è uno dei percorsi turistici più importanti e la prima strada d'Europa regolamentata, con accessi contingentati e a pedaggio. La promozione di questo itinerario è fondamentale perché rappresenta una cerniera tra Piemonte, Liguria e Francia: dobbiamo valorizzare sempre di più questo triangolo virtuoso Torino-Genova-Nizza. Il Piemonte è una delle regioni più ricche al mondo dal punto di vista del patrimonio naturale e turistico e dobbiamo promuoverlo insieme".

Per il Consiglio regionale è intervenuto anche Fabio Carosso: "Oggi possiamo godere del sole, delle Alpi e del nostro territorio percorrendo in bicicletta l'ineguagliabile Antica Via del Sale".

Il sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi, ha ricordato il proprio legame con l'iniziativa: "Per me è l'ottavo anno consecutivo all'inaugurazione dell'Alta Via del Sale. Questa meravigliosa strada bianca, secondo molti esperti, è tra le più belle d'Europa e del mondo. Ogni anno lavoriamo per garantirne la manutenzione, ma servono ulteriori risorse. Abbiamo chiesto un sostegno concreto alla Regione Piemonte e alla Liguria e dall'assessore Bongioanni ho ricevuto rassicurazioni sull'investimento di 200 mila euro destinato alla Via del Sale nel territorio di Limone Piemonte. Siamo fiduciosi di poter continuare a preservare questo gioiello".

Anche il presidente di VisitPiemonte, Silvio Carletto, ha ribadito l'importanza dell'itinerario: "L'Alta Via del Sale è uno dei percorsi più straordinari delle Alpi. Rappresenta l'identità del territorio cuneese e offre un'esperienza autentica, nel rispetto dell'ambiente e all'insegna di un turismo sostenibile e di qualità".

Sulla stessa linea Paolo Manera, amministratore delegato dell'Atl del Cuneese: "L'Antica Via del Sale rappresenta il coronamento di un progetto concreto che permette di vivere la montagna in modo nuovo, promuovendo un turismo green. È un percorso che collega Cuneo alla Francia attraversando la Liguria ed è il risultato del lavoro condiviso di Atl, Conitours e dei territori. Negli anni ha ottenuto una risposta eccezionale".

Il consigliere provinciale con delega al Turismo, Rocco Pulitanò, ha evidenziato il valore dell'area: "Viviamo in un territorio straordinario, un unicum europeo che unisce montagna e mare. A questo si aggiunge un patrimonio enogastronomico senza eguali, che oggi potremo apprezzare anche al Rifugio Don Barbera".

Per il presidente dell'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, Armando Erbì, "l'Alta Via del Sale è un prodotto turistico di primo livello, gestito insieme dai Comuni di Briga Alta, Limone Piemonte, La Brigue e Tenda, che hanno saputo trasformare una strada nata per altri scopi in una grande opportunità turistica".

Alla manifestazione hanno preso parte anche i sindaci francesi dei Comuni attraversati dall'Antica Via del Sale, tra cui Sylvie Calvi Moreau, sindaca di Tenda, e José Pastorelli, sindaco di La Brigue, a testimonianza del valore transfrontaliero di questo patrimonio condiviso.

A chiudere gli interventi è stata Raffaella Tittone, responsabile della Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio della Regione Piemonte: "L'Antica Via del Sale restituisce vita a un percorso storico che mette in relazione due Regioni già profondamente legate, Piemonte e Liguria, chiamate a lavorare insieme per valorizzare questo straordinario patrimonio".