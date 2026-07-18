CICLISMO AMATORIALE / Polisportiva Passo protagonista a Cuneo per l’avvio del circuito ciclistico amatoriale

Mercoledì 22 luglio, nella prestigiosa cornice del centro cittadino cuneese, prenderà il via il consueto appuntamento estivo per i ciclisti amatori; sei tappe attraverso le meraviglie della provincia di Cuneo, con un mix perfetto di salite impegnative, paesaggi mozzafiato e percorsi tecnici per esaltare le qualità dei partecipanti.

Alle ore 18, in Corso Nizza, gli atleti saranno accompagnati nel loro riscaldamento in vosta del cronoprologo, dai portacolori del sodalizio del presidente Maurizio Tallone; capitanati da Diego Colombari, campione paralimpico a Tokyo 2021 e recordman mondiale di velocità, alcuni ragazzi si esibiranno a bordo delle rispettive handbike per una serata all'insegna dello sport e inclusione.

“Da alcuni anni veniamo invitati a questo evento e ne siamo molto contenti; per la nostra società è un modo per farci conoscere ai cittadini cuneesi e perchè no, per avvicinare qualcuno alla nostra disciplina. Le porte sono sempre aperte e soprattutto le handbike sono a disposizioni per coloro che con problemi fisici vogliano provare questo fantastico sport.”, afferma lo stesso presidente Tallone.