Francia-Inghilterra, Saka segna ma arbitro annulla tutto

(Adnkronos) -

Proteste in Francia-Inghilterra. Oggi, sabato 18 luglio, la Nazionale transalpina ha sfidato i Tre Leoni nella finale per il terzo posto ai Mondiali 2026, in una partita condizionata anche da alcuni episodi arbitrali. Nel primo tempo della sfida di Miami infatti alla squadra inglese è stato annullato un gol a Bukayo Saka, che aveva firmato il raddoppio dopo una bella azione personale.

Succede tutto al 13'. Saka scatta in profondità all'altezza del centrocampo e si invola verso la porta, saltando secco un avversario e calciando con il sinistro sul palo lontano. Il suo tiro batte Maignan e fa esultare la panchina di Tuchel, ma l'urlo è strozzato in gola. Il guardalinee alza la bandierina e segnala il fuorigioco in partenza di Saka, annullando quindi la rete.

Non convinto l'attaccante dell'Arsenal, che fa segno di no verso l'arbitro, dichiarando così di essere partito in posizione regolare. Saka si rifà poco dopo, siglando al 37' la rete del 3-0 per l'Inghilterra.