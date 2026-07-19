domenica 19 luglio
A Saluzzo e nelle Terre del Monviso i grandi imperdibili &quot;incontri&quot; dell’estate di Occit’amo
A Saluzzo e nelle Terre del Monviso i grandi imperdibili "incontri" dell’estate di Occit’amo
 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 19 luglio 2026, 15:07

Caso Roggero, Conte: "Ddl Lega una follia, diritto alla vendetta invece di legittima difesa"

Caso Roggero, Conte: &quot;Ddl Lega una follia, diritto alla vendetta invece di legittima difesa&quot;

(Adnkronos) - "Il ddl della Lega sulla legittima difesa cancellerebbe la legittima difesa, se passasse questa norma esisterebbe il diritto di realizzare una vendetta". Lo ha dichiarato Giuseppe Conte a Palermo, davanti al luogo della strage di via D'Amelio dove è venuto a rendere omaggio alle vittime. "Salterebbe la proporzionalità rispetto alla difesa - ha proseguito il leader del M5s - e significherebbe cancellare un istituto giuridico che pone lo Stato al centro con il monopolio della forza e della giustizia. Si attribuirebbe a ciascun cittadino il diritto di eseguire vendette nella pubblica piazza: il far west totale, una follia". 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium