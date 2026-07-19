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| 19 luglio 2026, 13:59

Eboli, trovato cadavere carbonizzato di un 53enne

Eboli, trovato cadavere carbonizzato di un 53enne

(Adnkronos) - Un cadavere carbonizzato è stato ritrovato questa mattina nel comune di Eboli (Salerno), precisamente in un terreno agricolo in prossimità della Strada Statale 7 bis e di via Contrada Bivio Cioffi. Il cadavere è del 53enne Luigi Esposito. Sul posto sono intervenuti dapprima i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare l'incendio e hanno rinvenuto il cadavere.  

Successivamente, prima dell'alba, sono sopraggiunti i carabinieri del Norm della compagnia di Eboli, personale della Sezione investigazioni scientifiche (Sis) dei carabinieri di Salerno, il medico legale e il sostituto procuratore di turno presso la procura guidata dal procuratore Raffaele Cantone. Dai primi accertamenti investigativi la pista principale porta a un omicidio e la vittima dell'efferato delitto è stata identificata nel 53enne. Sono in corso le indagini per individuare con certezza l'identità del cadavere e per ricostruire la vicenda. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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