Eboli, trovato cadavere carbonizzato di un 53enne

(Adnkronos) - Un cadavere carbonizzato è stato ritrovato questa mattina nel comune di Eboli (Salerno), precisamente in un terreno agricolo in prossimità della Strada Statale 7 bis e di via Contrada Bivio Cioffi. Il cadavere è del 53enne Luigi Esposito. Sul posto sono intervenuti dapprima i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare l'incendio e hanno rinvenuto il cadavere.

Successivamente, prima dell'alba, sono sopraggiunti i carabinieri del Norm della compagnia di Eboli, personale della Sezione investigazioni scientifiche (Sis) dei carabinieri di Salerno, il medico legale e il sostituto procuratore di turno presso la procura guidata dal procuratore Raffaele Cantone. Dai primi accertamenti investigativi la pista principale porta a un omicidio e la vittima dell'efferato delitto è stata identificata nel 53enne. Sono in corso le indagini per individuare con certezza l'identità del cadavere e per ricostruire la vicenda.