domenica 19 luglio
A Saluzzo e nelle Terre del Monviso i grandi imperdibili &quot;incontri&quot; dell’estate di Occit’amo
A Saluzzo e nelle Terre del Monviso i grandi imperdibili "incontri" dell’estate di Occit’amo
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| 19 luglio 2026, 14:03

Formula 1, oggi Gp del Belgio - Diretta

Formula 1, oggi Gp del Belgio - Diretta

(Adnkronos) - Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 19 luglio, il Mondiale riparte con il Gran Premio del Belgio - in diretta tv e streaming - con Andrea Kimi Antonelli, leader della classifica Piloti, che partirà dalla pole position davanti a Max Verstappen. Si ricomincia dopo il successo della Ferrari di Charles Leclerc nel Gp di Gran Bretagna, in cui ha preceduto la Mercedes di George Russell e l'altra Rossa di Lewis Hamilton. 

 

Il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 in Ungheria il prossimo weekend, con il Gp in programma il 26 luglio. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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