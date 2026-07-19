In Belgio torna a vincere Antonelli, sul podio Leclerc e Verstappen

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) - Andrea Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio del Belgio 2026 di Formula 1 e ritrova un successo che mancava dallo scorso 7 giugno a Monte-Carlo. L'italiano della Mercedes, alla sua settima affermazione in carriera, precede sul traguardo la Ferrari di un ormai ritrovato Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. L'altra Rossa di Lewis Hamilton chiude in quarta posizione: il britannico paga i 5" di penalità arrivati in seguito al contatto al primo giro con la Mercedes di George Russell. Quest'ultimo, dunque, incassa uno zero pesantissimo in ottica Mondiale e ora scivola a -50 dal compagno di squadra. Quinto posto, invece, per la McLaren di Oscar Piastri, che taglia il traguardo davanti ad Isack Hadjar (Red Bull) e Lando Norris (McLaren), autore di una parziale rimonta dalla tredicesima casella. Completano la top 10 di giornata Gabriel Bortoleto (Audi), Arvidi Lindblad (Racing Bulls) e Franco Colapinto (Alpine). La prossima settimana la Formula 1 farà tappa in Ungheria per l'ultima gara prima della pausa estiva.- Foto: Ipa Agency - (ITALPRESS).