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A Saluzzo e nelle Terre del Monviso i grandi imperdibili &quot;incontri&quot; dell’estate di Occit’amo
A Saluzzo e nelle Terre del Monviso i grandi imperdibili "incontri" dell’estate di Occit’amo
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| 19 luglio 2026, 17:47

Roma, esalazioni di cloro da piscina a Mentana: 50 evacuati, grave bimbo di 5 anni

Roma, esalazioni di cloro da piscina a Mentana: 50 evacuati, grave bimbo di 5 anni

(Adnkronos) - Una cinquantina di persone evacuate e malori fra i bagnanti nel primo pomeriggio in un circolo sportivo a Mentana, Roma, a causa delle esalazioni di cloro dalla piscina. Sul posto, intorno alle 15.30 sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno evacuato i presenti. Tra questi c'è un bambino di 5 anni trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea di Roma. Altre sette persone, tra cui 4 bambini tra i 10 e i 15 anni, sono stati trasferiti in codice giallo in altri ospedali. Sul posto sono intervenute 4 ambulanze, 3 auto mediche e diverse pattuglie dei carabinieri. Il circolo è stato temporaneamente chiuso.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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