Salvatore Borsellino attacca Meloni: "Governo ha tolto armi anti-mafia lasciate da Paolo e Falcone"

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(Adnkronos) - Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso in via D'Amelio 34 anni fa, a margine della presentazione del libro "Fuori la mafia dallo Stato. Un'agenda rossa nel cuore", ha attaccato duramente il governo e la premier Giorgia Meloni: "I fascisti che ora sono al potere stanno tentando di distruggere la Costituzione, ci hanno provato con il referendum con cui volevano eliminare l'equilibrio dei poteri. Hanno cercato di svilire il potere giudiziario e hanno tolto tante di quelle armi anti-mafia che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino avevano studiato per combattere questo cancro. Dicono di ispirarsi a Borsellino solo perché Meloni si è fatta un selfie con il cartellone di mio fratello. Questo le basta per dire di ispirarsi a Paolo Borsellino".