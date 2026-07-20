Savigliano: cresce l'attesa per l'arrivo del giornalista sportivo Fabrizio Romano

Cresce l'attesa a Savigliano per l'arrivo di Fabrizio Romano, uno dei più influenti e seguiti giornalisti sportivi del mondo che sarà in città venerdì 24 luglio, sotto l'Ala di piazza del Popolo.

Si tratta di evento esclusivo in anteprima – unica tappa piemontese per Romano – frutto della collaborazione tra Never Ending Summer e l'associazione Wake Up di Mondovì.

L'evento ha per titolo "Here we go", riprendendo il celebre motto con cui il giornalista annuncia sui social i colpi di mercato. La serata vedrà Romano toccare diversi temi: dal mondo del calcio mercato nel panorama italiano ed internazionale alla sua vita e alla sua carriera, senza ovviamente tralasciare un commento sui Mondiali appena vinti dalla Spagna.

«È un grande onore portare a Savigliano un ospite di questo calibro – commenta l'assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano –. Su Instagram Fabrizio Romano conta qualcosa come 47.6 milioni di followers e rappresenta un'autentica autorità in fatto di mercato: durante la serata saviglianese parlerà del calcio italiano ed internazionale e di come si possa diventare la voce più seguita al mondo. Grazie alla collaborazione con l'associazione Wake Up di Mondovì riusciamo ancora una volta a mettere a segno un altro evento di grande prestigio per la nostra città, che ha registrato fin dall'annuncio un grandissimo interesse».