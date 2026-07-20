 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 20 luglio 2026, 14:22

Savigliano: cresce l'attesa per l'arrivo del giornalista sportivo Fabrizio Romano

Il 24 luglio, sotto l'Ala di piazza del Popolo, unica tappa piemontese per il guru del calcio mercato. Ancora alcuni biglietti disponibili

Savigliano: cresce l'attesa per l'arrivo del giornalista sportivo Fabrizio Romano

Cresce l'attesa a Savigliano per l'arrivo di Fabrizio Romano, uno dei più influenti e seguiti giornalisti sportivi del mondo che sarà in città venerdì 24 luglio, sotto l'Ala di piazza del Popolo.

Si tratta di evento esclusivo in anteprima – unica tappa piemontese per Romano – frutto della collaborazione tra Never Ending Summer e l'associazione Wake Up di Mondovì. 

L'evento ha per titolo "Here we go", riprendendo il celebre motto con cui il giornalista annuncia sui social i colpi di mercato. La serata vedrà Romano toccare diversi temi: dal mondo del calcio mercato nel panorama italiano ed internazionale alla sua vita e alla sua carriera, senza ovviamente tralasciare un commento sui Mondiali appena vinti dalla Spagna.

«È un grande onore portare a Savigliano un ospite di questo calibro – commenta l'assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano –. Su Instagram Fabrizio Romano conta qualcosa come 47.6 milioni di followers e rappresenta un'autentica autorità in fatto di mercato: durante la serata saviglianese parlerà del calcio italiano ed internazionale e di come si possa diventare la voce più seguita al mondo. Grazie alla collaborazione con l'associazione Wake Up di Mondovì riusciamo ancora una volta a mettere a segno un altro evento di grande prestigio per la nostra città, che ha registrato fin dall'annuncio un grandissimo interesse».

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium