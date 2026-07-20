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| 20 luglio 2026, 14:59

Italia-Portogallo, Meloni: "Oltre 10 anni da ultima visita, rilanciamo relazioni"

Italia-Portogallo, Meloni: &quot;Oltre 10 anni da ultima visita, rilanciamo relazioni&quot;

(Adnkronos) - "Erano più di dieci anni che un primo ministro portoghese non veniva in visita in Italia e io voglio leggere questa occasione come un importante segnale della volontà comune di rilanciare la relazione tra le nostre nazioni. Possiamo fare molto insieme, soprattutto se teniamo a mente le molte cose che Italia e Portogallo hanno in comune. Prima fra tutte, chiaramente, la nostra collocazione geografica. Noi siamo nazioni marittime che proiettano da sempre la loro vocazione economica, culturale, commerciale e strategica oltre i propri confini, anche e soprattutto grazie alla posizione privilegiata di cui godono rispetto al Mediterraneo e all'Atlantico". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni alla stampa con il primo ministro portoghese Luís Montenegro. 

 

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