 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 20 luglio 2026, 10:37

Sanità: Conforti (EpaC), 'più informazione su Mash, nota come malattia del fegato grasso'

Sanità: Conforti (EpaC), 'più informazione su Mash, nota come malattia del fegato grasso'

(Adnkronos) - "Oggi è l'inizio di una nuova era dell'informazione dedicata a questa patologia, che è sempre stata chiamata 'malattia da fegato grasso' che, negli anni è stata declinata con una nuova nomenclatura che è di difficile comprensione per i pazienti. È quindi importante l'informazione, sia ai pazienti che alla popolazione generale, perché se ne deve parlare sempre di più". Lo ha detto Massimiliano Conforti, presidente di EpaC Ets, partecipando a Milano all'incontro organizzato da Madrigal, dedicato alla Mash, la steatoepatite associata a disfunzione metabolica, malattia cronica e progressiva che rappresenta la seconda causa di trapianto di fegato in Italia. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium