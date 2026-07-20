Sanità: Kilbane (Madrigal), 'fare della Mash una priorità di salute pubblica'

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(Adnkronos) - "I nostri prodotti sono stati sviluppati anche grazie all'aiuto italiano. Continuiamo questa collaborazione con i pazienti, i clinici e le istituzioni per fare della Mash una priorità di salute pubblica e favorire il disegno di percorsi di diagnosi e cura di cui c'è tanto bisogno". Così Bernard Kilbane, Vice president & General manager di Madrigal Pharmaceuticals Italy, intervenendo all'incontro organizzato dalla farmaceutica a Milano dedicato alle prospettive e ai bisogni insoddisfatti relativi delle persone con steatoepatite associata a disfunzione metabolica (Mash), che rappresenta la seconda causa di trapianto di fegato in Italia.