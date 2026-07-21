Asfalto appena rifatto sulla Statale 21, arrivano i tagli per la fibra: il caso di Gaiola accende il dibattito

Appena rifatto nuovo ed ecco che arrivano già i tagli. La "vittima", in questo caso, è l'asfalto della Statale 21 nel comune di Gaiola, dove da alcuni giorni Open Fiber è al lavoro per realizzare gli attraversamenti necessari alla posa della fibra ottica a banda ultra larga. Se nei giorni scorsi gli interventi avevano interessato le aree laterali senza intaccare la carreggiata, da ieri mattina sono iniziati gli scavi che attraversano la strada nel centro abitato.

Un intervento programmato da tempo. La richiesta di inizio lavori, infatti, risale al dicembre 2024 e rientra nel piano nazionale per la digitalizzazione delle aree meno servite del Paese. Per poter attraversare la Statale 21 era però necessaria l'autorizzazione di Anas, lo stesso ente che ha pianificato con largo anticipo la riasfaltatura dell'arteria tra l'alta e la bassa valle Stura, conclusa soltanto poche settimane fa.

La domanda sorge spontanea: perché i due interventi non sono stati coordinati prima, evitando di incidere un manto d'asfalto appena realizzato?

Una domanda che si sono posti numerosi residenti e gli automobilisti che ogni giorno percorrono la valle, tanto più nel pieno della stagione estiva, quando il traffico aumenta sensibilmente. Al di là dell'impatto sulla circolazione, contenuto e limitato ai tempi tecnici dell'intervento, resta il tema della programmazione delle opere pubbliche e della gestione delle risorse.

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Gaiola, Paolo Bottero, che ha voluto ricostruire l'intera cronologia dei fatti per chiarire il ruolo del Comune e respingere qualsiasi attribuzione di responsabilità all'Amministrazione comunale.

“Open Fiber sta realizzando lavori affidati nell'ambito del piano di digitalizzazione delle aree più periferiche del Paese. L'inizio lavori è stato depositato in Comune nel dicembre 2024. Quando viene presentata una comunicazione di questo tipo è ragionevole aspettarsi che i lavori vengano avviati in tempi brevi e, in due anni e mezzo, l'attraversamento della statale avrebbe potuto essere eseguito”, spiega il primo cittadino.

Parallelamente Anas aveva programmato con largo anticipo il rifacimento dell'asfalto della Statale 21, un intervento dal valore economico significativo e preparato, come avviene normalmente, molti mesi prima dell'apertura del cantiere.

Secondo Bottero è proprio qui che si sarebbe verificato il mancato coordinamento. “Da una parte c'era un attraversamento richiesto da tempo, dall'altra lavori di asfaltatura programmati da almeno un anno. Il buon senso avrebbe suggerito un confronto tra le due aziende prima di arrivare all'esecuzione dei lavori”.

Il sindaco sottolinea inoltre come il Comune non avesse alcuna competenza autorizzativa sulla Statale 21. “Le autorizzazioni per gli attraversamenti spettano esclusivamente ad Anas. Il ruolo del Comune è quello di tutelare l'interesse pubblico e favorire il dialogo tra le parti, ma non può sostituirsi agli enti competenti”.

Bottero ricorda anche un altro episodio avvenuto durante i lavori di asfaltatura. “Quando mi è stato riferito che il cantiere era stato sospeso per mancanza di risorse sono intervenuto chiedendo chiarimenti e sollecitando la ripresa dei lavori. La settimana successiva l'asfaltatura è stata completata. Non corrisponde invece al vero che il cantiere fosse stato fermato in attesa dell'attraversamento di Open Fiber: il responsabile della società ha appreso dai giornali che i lavori Anas sarebbero ripresi e fino a quel momento non era previsto alcun intervento”.

Il primo cittadino evidenzia inoltre come, dall'avvio del cantiere Anas ad Argentera fino all'arrivo delle squadre a Gaiola, fosse trascorso circa un mese e mezzo, un periodo che, a suo giudizio, avrebbe consentito di eseguire l'attraversamento prima della stesura del nuovo asfalto.

Nei giorni scorsi, quando ormai era evidente che i tempi non avrebbero più consentito una soluzione diversa, il sindaco ha promosso un confronto tra Anas e Open Fiber. In una comunicazione inviata informalmente alla società della fibra e condivisa con Anas, Bottero prende atto dell'impossibilità di individuare un'alternativa e auspica che l'intervento abbia il minor impatto possibile sulla strada appena asfaltata.

Nella stessa mail il sindaco evidenzia anche il proprio rammarico per una situazione che, a suo giudizio, avrebbe potuto essere evitata. Ricorda di aver suggerito di valutare preventivamente anche eventuali soluzioni alternative, come attraversamenti aerei da concordare con Anas, sostenendo che un confronto anticipato avrebbe probabilmente evitato quella che definisce “una situazione prevedibile” e che oggi rischia di essere percepita dall'opinione pubblica come uno spreco.

“Rimane il rammarico – sostiene Bottero – di non essere riusciti a dimostrare che l'interesse pubblico in alcuni casi possa prevalere sulle necessità delle ditte. Buona parte del problema si è creata per mancanza di comunicazione”.

Il sindaco conclude ribadendo “che, alla luce dei fatti documentati, l'Amministrazione comunale non ha responsabilità in questa vicenda vergognosa” restituendola agli eventuali mittenti.

“Nella sostanza - spiega Bottero - l'intervento consiste in due attraversamenti di circa 30 centimetri che, una volta ripristinati, non dovrebbero compromettere la qualità del nuovo manto stradale. Resta però il valore simbolico di un'immagine che ha suscitato molte perplessità, che racconta l'assurdità della mancanza di comunicazione e dell'assoluta incapacità di trovare soluzioni di buon senso da parte di certi enti. Vedere un asfalto appena rifatto essere nuovamente tagliato rappresenta, agli occhi di molti cittadini, l'emblema di una mancata programmazione tra enti e gestori di servizi pubblici, una situazione che con un maggiore coordinamento avrebbe probabilmente potuto essere evitata”.



La vicenda potrebbe però non essere conclusa qui: il timore è che la stessa operazione si possa riproporre anche in altri centri della valle Stura, che dovranno essere serviti dalla fibra e dove Anas ha recentemente completato le asfaltature. Un'eventualità tutta da verificare, ma che alimenterebbe ulteriormente il paradosso verificatosi.