“Piovono mirtilli” torna a Madonna dell’Olmo: raccolta solidale per sostenere l’agricoltura in Mozambico

A grande richiesta torna sabato 25 luglio “Piovono mirtilli”, l’iniziativa di raccolta solidale di piccoli frutti promossa dall’azienda agricola Tetto Nuovo a sostegno dei progetti di cooperazione internazionale dell’associazione LVIA in Mozambico.

Dopo il successo dello scorso fine settimana, che ha registrato un’affluenza superiore alle aspettative, l’azienda ha deciso di aggiungere una nuova giornata. "Sabato 18 luglio abbiamo avuto una partecipazione davvero alta – spiegano i referenti – probabilmente grazie all’originalità della proposta: non solo acquistare un prodotto, ma raccoglierlo direttamente dalla pianta". Un’esperienza che ha coinvolto numerose famiglie con bambini, trasformando l’appuntamento in un momento di festa e condivisione.

Alla base dell’iniziativa c’è anche una forte motivazione solidale. "Molti partecipanti ci chiedono come sostenere LVIA anche al di fuori di queste giornate – aggiungono –. Questa raccolta rappresenta un aiuto concreto da agricoltori ad agricoltori, dall’Italia al Mozambico. Viviamo in una zona privilegiata e vogliamo fare la nostra parte".

Il campo di mirtilli, situato a Madonna dell’Olmo, è coltivato con metodo biologico certificato, che prevede l’utilizzo esclusivo di prodotti naturali e l’assenza di diserbo chimico. L’azienda ha inoltre adottato pratiche attente alla biodiversità, come la piantumazione di essenze officinali a fioritura scalare per favorire impollinatori e insetti utili, e l’impiego di fertilizzanti organici derivati da letame.

L’azienda agricola Tetto Nuovo è socia della cooperativa Ortofruit Italia, alla quale conferisce abitualmente la produzione di mirtilli al di fuori delle giornate solidali.

Anche per sabato 25 luglio i partecipanti potranno raccogliere e portare a casa i frutti al costo di 4 euro al chilogrammo: di questi, 2 euro saranno devoluti al progetto LVIA. La raccolta si svolgerà in via della Battaglia 113, a Madonna dell’Olmo (Cuneo), con orario 8-12.30 e 14-18. Non è necessaria la prenotazione.

Gli organizzatori invitano a portare cestini o cassette personali per la raccolta e a utilizzare per il parcheggio i vicini campi sportivi. Per informazioni è possibile contattare il numero 351 7851972.