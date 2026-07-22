Bra, Lions, Leo e A.P.R.I. insieme per il 1° Ritrovo dei cani guida Lions

Sono amici a quattro zampe molto speciali: non semplici cani, ma gli occhi e l'autonomia di chi non può vedere.

In occasione della grande esposizione cinofila, in programma a Bra il 25 e 26 luglio in piazza Giolitti, si terrà il 1° Ritrovo dei cani guida Lions, promosso da Walter Boffa, delegato zonale dell'A.P.R.I. aps (Associazione Pro Retinopatici e Ipovedenti) di Bra e provincia di Cuneo, che parteciperà insieme al suo cane guida Wally.

L'evento punta a sensibilizzare i cittadini sul tema dell'inclusione e dei diritti delle persone con disabilità visiva.

L'iniziativa si svolgerà in collaborazione con Lions Club Bra Host, Bra del Roero e Leo Club Bra, che danno appuntamento dalle 10 alle 17 dei due giorni per dimostrazioni dedicate al prezioso lavoro dei cani guida e al loro ruolo nella vita quotidiana delle persone non vedenti.

Un asse centrale nella formazione dei cani guida è svolto dal Servizio Cani Guida Lions di Limbiate, attivo dal 1959 e capace di addestrare gratuitamente circa 2.300 cani, garantendo davvero a tutti quel superamento delle barriere (anche culturali) con le quali ancora oggi le persone non vedenti si devono scontrare.