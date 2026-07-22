Busca, convocata la Conferenza di Servizi sulla cava di San Vitale: cresce la protesta dei cittadini

È stata convocata per giovedì 30 luglio, alle ore 10, la Conferenza di Servizi relativa al progetto di coltivazione della cava di inerti in località San Vitale, nel Comune di Busca. L’iniziativa riguarda l’istanza presentata dalla società G.M.T. S.r.l., già oggetto di numerose osservazioni depositate presso la Provincia di Cuneo.

Proprio la Provincia ha accolto la richiesta dei proprietari frontisti di poter partecipare ai lavori della Conferenza in qualità di soggetti interessati nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale. Tuttavia, agli stessi è stato riconosciuto esclusivamente il ruolo di “uditori”, senza la possibilità di intervenire o interloquire, una decisione che ha suscitato perplessità e contestazioni, in quanto priva – secondo i diretti interessati – di adeguata motivazione.

Nel frattempo, cresce la mobilitazione sul territorio. I proprietari frontisti, i residenti delle frazioni interessate e numerosi cittadini buschesi hanno ribadito la propria contrarietà al progetto, esprimendo una posizione nettamente negativa rispetto alla realizzazione della cava.

Tra le richieste avanzate, anche quella che la convenzione approvata dalla Giunta comunale di Busca il 13 maggio 2026 non produca effetti nell’ambito dell’iter autorizzativo in corso. Particolare attenzione viene inoltre posta sull’eventuale utilizzo di via Pintura: su questo punto, i cittadini chiedono che vengano effettuati approfondimenti tecnici e sanitari completi da parte di ARPA e ASL, senza alcuna esclusione, prima dell’assunzione di qualsiasi decisione.

A farsi portavoce delle istanze del territorio è il Comitato “San Vitale NO Cava”, che continua a seguire con attenzione l’evolversi della procedura e annuncia ulteriori iniziative di sensibilizzazione.