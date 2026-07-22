Il Gal Langhe Roero Leader presenta i progetti selezionati: risorse per beni culturali, cibo e mobilità

Rinnovato da pochi giorni il Consiglio di amministrazione , il Gal Langhe Roero Leader guarda al futuro. Per il prossimo triennio alla presidenza dell'ente è stato rieletto Massimo Gula, con Giusi Casucci direttrice e Claudio Alberto, Silvia Anselmo, Cesare Gilli e Carla Revello componenti del direttivo.

Il bando dedicato alla fruibilità e accessibilità dei beni culturali permetterà a nove enti del territorio (8 comuni e un privato) di recuperare e valorizzare il patrimonio locale. Sono stati assegnati circa 390 mila euro di contributo pubblico, per un valore totale di investimenti di oltre 575 mila euro, potenziati grazie alla sinergia con la Fondazione Crc che ha stanziato 200 mila euro nell'ambito dell'avviso "Cultura a Porte Aperte". Tra gli interventi previsti figurano il Castello del comune di Benevello, la Cappella di San Martino a Gorzegno, la Casa delle Memorie a Mango, le Torri di Murazzano e Perletto, la Cappella di San Sebastiano a Paroldo, la Chiesa di San Giovanni a Trezzo Tinella, il Santuario Madonna dei Boschi a Vezza d'Alba e la Parrocchia di San Lorenzo a Rodello.

A ruota, il Bando Smart Village sostiene la nascita di partenariati tra soggetti pubblici e privati chiamati a costruire strategie condivise per affrontare le principali sfide delle comunità rurali. I progetti selezionati riguardano quattro temi strategici quali Biodiversità agroalimentare, cibo e filiere locali, Fruibilità e accessibilità dei beni culturali, Mobilità sostenibile e Biomassa agricola, con l'obiettivo di favorire nuove forme di cooperazione territoriale. In questo caso, sono nove i progetti che accedono alla seconda fase di definizione della Strategia Smart Village, per un importo complessivo di contributo ammissibile di quasi 1,1 milioni di euro.

Sul filone di biodiversità e cibo, il progetto del Distretto del Cibo, in partenariato con l'Asl CN2 e il Mercato Ortofrutticolo del Roero, ha l'obiettivo di trasformare la filiera alimentare locale in un presidio sanitario preventivo per la collettività, integrando salute e alimentazione attraverso l'approccio "One Health" in 27 Comuni, con il fulcro istituzionale del Tavolo delle Politiche Locali del Cibo. Sempre sullo stesso filone, il Comune di Pocapaglia, con la Cooperativa Coesioni Sociali, ha proposto un percorso partecipativo dal basso volto alla riattivazione di un locale comunale destinato ad ospitare un Gruppo di Acquisto Solidale, includendo un'ampia rete di attori locali per costruire un modello replicabile di comunità attiva. Brusco Davide, con Rivetto s.s.a., Cascina Castellera, Associazione Lirano APS e Wild Life Protection, punta su un'iniziativa tecnologica che consenta il monitoraggio del suolo e degli impollinatori, ma anche la connessione tra domanda e offerta per l'erogazione di pasti: dal biologico e biodinamico in campo fino alla ristorazione scolastica e collettiva.

L'Unione Montana Alta Langa, LoveLanghe e gli I.C. Bossolasco-Murazzano e Cortemilia-Saliceto hanno invece deciso di lavorare su una rete fisica e digitale di fruizione culturale per la valorizzazione dei beni minori in 23 Comuni dell'Alta Langa. Il Comune di Vezza d'Alba, capofila del partenariato composto dai Comuni di Castagnito e di Monteu Roero, propone una strategia che valorizza l'identità locale attraverso l'accessibilità universale e l'innovazione: tecnologie immersive consentiranno di rendere il patrimonio culturale un motore di coesione sociale, valorizzando la memoria locale. Il Comune di Trezzo Tinella, con il Comune di Treiso e Il Tourbante, lavoreranno sulla valorizzazione di spazi culturali e comunitari della Strada Romantica attraverso interventi di accessibilità, allestimento e riqualificazione, in modo funzionale ad una programmazione culturale e sociale.

La Fondazione dei Santi Lorenzo e Teobaldo, in partenariato con il Comune di Cerretto Langhe e UnTerritorio ETS, punta alla resilienza energetica e alla gestione forestale con l'obiettivo di utilizzare la risorsa biomassa, derivante dai boschi locali, per alimentare un impianto termico a cippato. Il Comune di Rodello, con Erica Soc. Coop., prevede invece la definizione di un modello per la gestione collettiva di biomassa agricola e forestale, con l'avvio di un servizio pubblico a finalità ambientale e di azioni di accompagnamento per il coinvolgimento diretto degli stakeholder.

Il tema della mobilità è invece affrontato dal Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero, in partenariato con MobilitySquare Srl - Società Benefit, l'Associazione Paesaggi Vitivinicoli UNESCO e l'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Il progetto intende contrastare la povertà di mobilità nelle aree rurali integrando trasporti pubblici e privati tramite una piattaforma MaaS (Mobility as a Service), includendo attività di formazione, advocacy, monitoraggio e valutazione di impatto.

Le graduatorie sono consultabili nella sezione "Bandi e avvisi > Bandi chiusi" del sito www.langheroeroleader.it