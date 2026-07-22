La web radio delle Langhe cerca una nuova casa: "Aiutateci a non fermare un progetto che continua a crescere"

Da quasi tre anni, con più di 120 puntate alle spalle, racconta il territorio con la voce dei giovani, dando spazio ad associazioni, artisti, sportivi e iniziative locali. Ora, però, On The Roof è chiamata ad affrontare una nuova sfida: trovare una sede dove continuare a crescere.

La web radio di YEPP Langhe dovrà infatti lasciare entro l'autunno i locali utilizzati finora a Grinzane Cavour. La ricerca di un nuovo spazio è già iniziata e l'associazione ha deciso di rivolgere un appello al territorio, invitando chiunque possa mettere a disposizione una sede compatibile con le esigenze del progetto a farsi avanti.

Da semplice esperienza radiofonica, On The Roof si è trasformata negli anni in un laboratorio dedicato ai giovani, capace di raccontare le Langhe attraverso interviste, dirette, podcast e collaborazioni con associazioni, eventi culturali e realtà sportive.

"Siamo partiti in quattro ragazzi e oggi siamo diventati una realtà molto più ampia. Ogni settimana proviamo a raccontare chi costruisce qualcosa di bello sul territorio e a offrire ai giovani un luogo dove imparare, sperimentare e mettersi in gioco", spiega il vicepresidente Emanuele De Leo.

L'obiettivo è riuscire a individuare una nuova sede entro settembre, evitando interruzioni delle attività già programmate per l'autunno. Non si tratta soltanto di trasferire un'attrezzatura tecnica, ma di preservare uno spazio di incontro e formazione che negli anni ha coinvolto decine di ragazzi.

"Per noi non è soltanto una radio. È un luogo dove si acquisiscono competenze, si costruiscono relazioni e si cresce insieme. Vorremmo continuare questo percorso senza dover rallentare proprio adesso."

Il progetto continua a operare nei comuni coinvolti da YEPP Langhe, promuovendo partecipazione giovanile e valorizzazione del territorio attraverso un linguaggio vicino alle nuove generazioni.

Per questo motivo l'associazione invita enti, associazioni, aziende e privati che dispongano di uno spazio idoneo a contattare direttamente On The Roof attraverso le proprie pagine social. L'obiettivo è trovare una nuova casa da cui continuare a dare voce alle Langhe.