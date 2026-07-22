Le Langhe protagoniste su Rai Radio 3: Monforte e Cherasco sono "le meraviglie"

Le Langhe tornano protagoniste su Rai Radio 3. La trasmissione "Le meraviglie", dedicata ai borghi insigniti della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, ha infatti scelto di raccontare in due puntate consecutive Monforte d'Alba e Cherasco, accompagnando gli ascoltatori alla scoperta di due realtà che, pur diverse tra loro, rappresentano altrettante espressioni dell'identità storica e culturale del territorio.

La prima tappa è stata Monforte d'Alba, dove l'architetto e studioso Carlo Tosco ha guidato una passeggiata tra il borgo medievale e i vigneti della Langa del Barolo, inseriti dal 2014 nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO. Nel corso della puntata viene raccontato il rapporto tra uomo e paesaggio che caratterizza queste colline, ma anche una delle pagine più affascinanti della storia locale, quella della comunità dei Catari, insediatasi a Monforte intorno all'anno Mille e repressa nel 1028.

Il percorso prosegue tra alcuni dei luoghi simbolo del paese, dall'Auditorium Horszowski, teatro all'aperto che da cinquant'anni ospita il Monfortinjazz, alla Fondazione Bottari Lattes, promotrice dal 2011 del Premio Internazionale Lattes Grinzane, fino alla Big Bench rosa realizzata dal designer statunitense Chris Bangle, affacciata sul borgo e sulle colline circostanti.

Nella puntata successiva, invece, la trasmissione si è spostata a Cherasco, dove Carlo Tosco ha accompagnato gli ascoltatori alla scoperta di una città che conserva intatto il fascino del suo impianto medievale e della sua lunga storia. Fondata nel 1243 come villanova, Cherasco viene raccontata attraverso le sue antiche porte d'accesso, il Castello Visconteo e il ricco patrimonio architettonico che unisce testimonianze di epoca romana, medievale e barocca.

Anche in questo caso il viaggio radiofonico mette in evidenza il legame tra il borgo e il territorio circostante, sottolineando come storia, arte e paesaggio continuino a rappresentare gli elementi distintivi dell'identità cheraschese.

Entrambe le puntate sono disponibili in podcast su RaiPlay Sound, dove è possibile riascoltare il racconto dedicato a due dei borghi più rappresentativi delle Langhe.