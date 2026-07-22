 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 22 luglio 2026, 06:40

Massimo Gula “raddoppia” come presidente del Gal Langhe Roero Leader

Franco Graglia - vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte - augura buon lavoro: “Grande responsabilità per chi opera a favore del territorio e della sua comunità. Mi congratulo con tutto il direttivo”

Franco Graglia insieme con il presidente Cirio e il dottor Massimo Gula

Franco Graglia insieme con il presidente Cirio e il dottor Massimo Gula

"Essere eletti a dirigere un ente è sempre una grande responsabilità, ma essere riconfermati per un ulteriore mandato è anche la prova concreta che si è lavorato al meglio. Per questo i complimenti per la rielezione di Massimo Gula a presidente del Gal Langhe Roero Leader valgono il doppio. Buon lavoro a lui e a tutto il direttivo che è stato pienamente riconfermato. Squadra che vince non si cambia".

Con queste parole il vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte Franco Graglia, ha voluto complimentarsi con il dottor Massimo Gula, appena eletto per il secondo mandato consecutivo alla presidenza del Gal Langhe Roero Leader.

"Un segno di continuità guardando al futuro del territorio e di chi quotidianamente lo vive, lo tutela e lo valorizza - ha precisato Graglia -, in un periodo di estrema importanza per attuare uno sviluppo concreto, che guarda al futuro dando vita a progetti che fanno la differenza anche per le prossime generazioni".

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium