Massimo Gula “raddoppia” come presidente del Gal Langhe Roero Leader

"Essere eletti a dirigere un ente è sempre una grande responsabilità, ma essere riconfermati per un ulteriore mandato è anche la prova concreta che si è lavorato al meglio. Per questo i complimenti per la rielezione di Massimo Gula a presidente del Gal Langhe Roero Leader valgono il doppio. Buon lavoro a lui e a tutto il direttivo che è stato pienamente riconfermato. Squadra che vince non si cambia".

Con queste parole il vicepresidente del Consiglio della Regione Piemonte Franco Graglia, ha voluto complimentarsi con il dottor Massimo Gula, appena eletto per il secondo mandato consecutivo alla presidenza del Gal Langhe Roero Leader.

"Un segno di continuità guardando al futuro del territorio e di chi quotidianamente lo vive, lo tutela e lo valorizza - ha precisato Graglia -, in un periodo di estrema importanza per attuare uno sviluppo concreto, che guarda al futuro dando vita a progetti che fanno la differenza anche per le prossime generazioni".