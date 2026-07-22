Pontechianale: concluso il modulo di addestramento in montagna per guastatori e artiglieri della "Taurinense"

Si è concluso in alta Valle Varaita un modulo addestrativo di due settimane che ha visto impegnati i militari del 32° Reggimento Genio Guastatori e del 1° Reggimento Artiglieria da Montagna della Brigata Alpina “Taurinense”.

L’attività è stata finalizzata al consolidamento delle tecniche e delle procedure necessarie per operare in ambiente montano estivo, una capacità fondamentale per le Truppe Alpine dell’Esercito, chiamate a operare in contesti caratterizzati da elevate quote, terreni impervi e condizioni particolarmente impegnative.

Nel corso dell’esercitazione, il personale dei due reggimenti ha svolto esercizi di topografia per la pianificazione degli itinerari, ha applicato tecniche di movimento appiedato per il raggiungimento di obiettivi situati oltre i 3.000 metri di quota e sessioni di guida di veicoli tattici su percorsi fuoristrada.

L’esercitazione ha rappresentato anche un momento di incontro con il territorio. I militari hanno partecipato a una cerimonia commemorativa insieme all’Amministrazione comunale, ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA) e dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (Unuci), rendendo omaggio ai Caduti di tutte le guerre.

L’addestramento continuo in ambiente montano consente alle unità della Brigata Alpina “Taurinense” di mantenere elevati livelli di prontezza operativa, consolidando le competenze specialistiche e rafforzando, al tempo stesso, il legame con i territori che da sempre costituiscono l’ambiente naturale di impiego delle Truppe Alpine.