RivierALP guarda oltre il progetto: a Cuneo il sesto Copil rilancia la cooperazione transfrontaliera

Si è svolto presso la sede di Conitours a Cuneo, il sesto Comitato di Pilotaggio (COPIL) del progetto europeo Interreg ALCOTRA RivierALP, riunendo i partner italiani e francesi per fare il punto sull’avanzamento delle attività e definire le azioni finali in vista della conclusione del progetto.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto operativo, durante il quale sono stati analizzati lo stato di avanzamento delle attività, i prodotti realizzati, i livelli di spesa e i target raggiunti. Al centro del dibattito, soprattutto, la volontà condivisa di dare continuità alla rete RivierALP anche oltre la fine del finanziamento europeo.

RivierALP si conferma una delle più significative iniziative di cooperazione transfrontaliera dedicate al turismo lento tra Italia e Francia. Attraverso il Cammino e le Ciclovie RivierALP, il progetto collega Limone Piemonte e le valli Vermenagna, Pesio, Gesso, Ellero e Tanaro con Mentone, Sanremo e Imperia, creando una destinazione integrata tra le Alpi Marittime, la Riviera ligure e la Costa Azzurra.

L’obiettivo è quello di costruire un sistema turistico condiviso, capace di mettere in relazione territori, comunità, operatori e istituzioni. In questa direzione si inseriscono gli strumenti già avviati: servizi dedicati ai visitatori, materiali informativi multilingue, attività di promozione internazionale e lo sviluppo del Club di Prodotto RivierALP Outdoor.

Tra le novità illustrate nel corso del COPIL, l’imminente distribuzione dei Passaporti del Cammino RivierALP, disponibili a partire da agosto presso uffici turistici e punti informativi indicati sul portale ufficiale del progetto, oltre che nelle strutture aderenti. Il passaporto consentirà ai camminatori di raccogliere le credenziali lungo le diverse tappe del percorso. Al termine dell’itinerario, sarà possibile ricevere il “Cestino del Viaggiatore”, ritirabile a Mentone, Sanremo e Imperia, come simbolo dell’esperienza e valorizzazione delle eccellenze locali.

Un passaggio chiave emerso dall’incontro riguarda il futuro della governance del progetto. I partner hanno infatti condiviso la volontà di istituire un Comitato di Coordinamento che, anche dopo la conclusione di RivierALP, garantirà la gestione condivisa del Cammino e delle Ciclovie, il coordinamento delle attività promozionali e lo sviluppo di nuove progettualità comuni.

Una scelta che punta a trasformare RivierALP da progetto finanziato a modello stabile di cooperazione transfrontaliera, capace di generare benefici duraturi per i territori coinvolti, gli operatori turistici e i visitatori.

Hanno partecipato ai lavori rappresentanti della Provincia di Imperia, del Parco Naturale Regionale Alpi Liguri, del Comune di Sanremo, di Tautemi Associati, di Conitours, delle Aree Protette Alpi Marittime, del Département des Alpes-Maritimes, del CARF, dell’OTC Menton Riviera & Merveilles e del Comune di Limone Piemonte.

Con la conclusione ormai prossima, RivierALP si conferma così un esempio concreto di cooperazione europea capace di unire montagne e mare, Italia e Francia, in una visione condivisa di sviluppo sostenibile.